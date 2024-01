Dramático intento de robo: se colgó de su camioneta para evitar que se la llevaran

Una situación de extrema tensión se desencadenó en las calles de Mendoza cuando un hombre se colgó desesperadamente a su camioneta para evitar que fuera robada, resultando en un violento vuelco en el Acceso Sur. El incidente culminó con el linchamiento del presunto ladrón por parte de vecinos enfurecidos.

El intento de robo tuvo lugar este mediodía en una carnicería ubicada en la calle Rodríguez Peña de Guaymallén, donde el propietario de la camioneta se enfrentó a un ladrón decidido a llevarse el vehículo. En un acto de valentía y desesperación, el dueño de la camioneta se colgó de la misma, aferrándose a la parte exterior mientras el ladrón intentaba huir.

Dramático intento de robo. Foto: Prensa Seguridad

El enfrentamiento llevó a una peligrosa persecución que terminó en un vuelco en el Acceso Sur . El propietario de la camioneta, en declaraciones posteriores, relató la angustiante experiencia a medios locales: "Me decía que no íbamos a matar. Me pude meter a la cabina justo".

A pesar de la rápida intervención de la Policía, la situación se volvió aún más violenta cuando vecinos indignados lincharon al presunto ladrón. Las autoridades están investigando este acto de justicia por mano propia y tomarán las medidas correspondientes.

En cuanto al propietario de la camioneta, se encuentra ileso pero visiblemente afectado por la experiencia traumática. La Policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del intento de robo y el posterior linchamiento.