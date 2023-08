Es uno de los presos más conocidos de Mendoza, está enfermo y busca darle un mensaje a los jóvenes

Cristian Gastón Mercado Montes fue uno de los tres condenados por el cinematográfico golpe a un blindado realizado la tarde del 26 de mayo del 2008. En ese atraco, la banda logró su cometido tras tirotear al camión de caudales del ex Banco Regional de Cuyo (ahora Supervielle) de calle San Martín y San Lorenzo, de Capital. Utilizaron hasta una silla de ruedas y una guitarra como distracción para alzarse con cerca de 300.000 pesos.

En su momento, la Justicia le concedió la prisión domiciliaria por su enfermedad.

Foto: Archivo MDZ

En enero del 2015, una banda que se movilizaba en una camioneta Nissan asaltó el casino del Arena Maipú. Se llevaron 200 mil pesos y objetos de valor de las víctimas, como celulares y joyas.

En la tarde del 26 de abril de 2019 se produjo un asalto en el corazón de la capital de Mendoza. El comercio elegido fue una joyería de calle San Juan. Los delincuentes se alzaron con 6.000 pesos en efectivo, algunos euros y más de un millón de pesos en mercadería, alhajas, relojes y cadenas.

Para la Justicia, el "Enano", como es apodado Cristian Mercado, estuvo involucrado en todos estos hechos, por lo que hoy lleva más de 14 años preso. El hombre, de 44 años, habló con MDZ e hizo un recorrido por su historia de vida, denunció que hay importantes fallas en el sistema penitenciario y busca dar un mensaje para alertar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de drogas, que lo llevaron hacia donde actualmente está.

Así luce Cristian Medina actualmente

Foto: Gentileza

- ¿Cuándo empezó tu historia con las drogas y los robos?

- Esto empezó cuando era chico. Me juntaba con gente más grande que se drogaba y robaba. Yo empecé a sentir curiosidad y entré en ese mundo de a poco, primero probé el porro, empecé a tomar merca y después a robar. A mí nunca me hizo falta salir a robar, mis viejos me daban todo lo que necesitaba. Si yo hubiese querido estudiar me iban a dar todo para ayudarme. Al principio cuando tomaba merca quería estar con gente, salía, socializaba. Después te atrapa, te hunde. Actualmente no estoy consumiendo, pero tomo pastillas para la ansiedad. La primera vez que hice un robo grande, con la plata me puse negocios. Tenía una verdulería, un drugstore y una panadería. Estaba sobrado con la plata pero seguía robando porque me gustaba la adrenalina, quería todo el tiempo más y tenía una vida rodeada de excesos.

- ¿Qué condena estás cumpliendo actualmente?

- Ahora estoy condenado por el robo al blindado y al casino del Arena Maipú. Hay muchos que hacen robos grandes pero despilfarran la guita, se van al shopping, se compran un Mercedes Benz o tremenda casa; pero se les termina la guita y tienen que volver a salir a robar. Yo siempre invertía, tenía un par de negocios y hacía circular la plata. Mi problema era que siempre quería más. Fui muy ambicioso, lo que quería lo tenía. Ahora que el tiempo pasó, me di cuenta que podría haber usado esa capacidad que tenía para robar y haber estudiado una carrera, para hacer las cosas bien. Por lo del robo al blindado me dieron 13 años. En ese momento me dan la domiciliaria por mi enfermedad, estando afuera vuelvo a robar y vuelvo a caer preso. Entonces se me acumularon las condenas, llevo 14 años ahora.

- ¿Cómo es tu vida en la cárcel?

- El sistema penitenciario está muy mal. Imaginate que acá en la cárcel he querido estudiar y no me lo permiten. Yo padezco fibrosis quística y en el hospital Lagomaggiore sufrí discriminación. No me quisieron dar una cama por estar preso. Me dijeron que no había camas disponibles y después se supo que sí había. Me negaron la atención médica, me llevaron de vuelta a la cárcel, tuve neumonía y casi no la cuento. Acá pasa de todo. Hay muchas violaciones, hubo suicidios. Supuestamente te venden que está todo bien pero es mentira, el sistema es pésimo. Estamos abandonados y nadie se hace cargo de nada. No hay posibilidades de una reinserción social.

- Con respecto a la salud mental, ¿hay alguien con quién hablar o hacer algún tratamiento terapéutico? ¿Cómo se manejan?

- No hay salud mental. Si estás mal te empastillan y listo. Los pibes de acá adentro se refugian en la droga, en la violencia. Es muy difícil hablar con alguien de lo que te pasa. Son muy pocas las veces qué podés hablar y descargarte. A veces hablas con alguien que no conoces y es más fácil, sentís el alivio de que por fin pudiste tener un diálogo con una persona que te escuchó y está en tu misma sintonía. En la cárcel hay mucha gente que quiere progresar, que quiere avanzar y hacer algo por su vida. Pero el mismo sistema no te lo permite, te ponen trabas, te dan mil vueltas para darte un beneficio. Si querés empezar a estudiar te dicen que no hay lugar, si querés hacer un taller te responden que no hay cupos.

- Hay algo que llama la atención. Te meten preso, te dan domiciliaria, volvés a robar estando afuera y volvés a ser detenido. Después hiciste exactamente lo mismo una vez más. ¿No fue suficiente una vez? ¿Qué pensabas?

- Tenía el signo pesos en la cabeza. Quería todo el tiempo más. Yo quería mi auto, la droga, salir y todo eso. La maldita droga tiene mucho que ver con esto que me pasaba. Salía a robar y me la farreaba toda.

¿En qué momento fue el quiebre? ¿En qué momento te cayó la ficha y dijiste “basta”?

- Hace 4 años. Me di cuenta que no tengo nada, que extraño a mi familia y por eso trato de hablar todos los días con ellos y decirles cuánto los amo. Yo no sé si estando acá adentro a mis viejos les pueda pasar algo. Mis viejos siempre me quisieron ayudar, yo nunca los escuché y ahora me arrepiento. No sabes todo lo que les hice pasar. Es horrible sentirse la oveja negra de la familia, imaginate que mis hermanos viven en Estados Unidos, hicieron las cosas re bien y yo acá. Lo único que logré es esta vida de mierda, encima con mi enfermedad, que en cualquier momento se puede agravar.

- Si hubieses tenido un límite, seguramente la historia era otra...

- Nunca me puse un límite para nada. Vos podes consumir alguna droga de vez en cuando, de forma moderada en alguna fiesta, por ejemplo. Pero yo me drogaba todo el día, a toda hora y en todo momento.

- Hay un podcast que se llama La Cruda, de Migue Granado, en donde hace entrevistas profundas, sin filtro. En uno de esos capítulos entrevistó a Gastón Pauls, el actor contó su experiencia con la cocaína y dijo que el consumo de cocaína sin límites tiene tres únicos destinos posibles: cárcel, hospital o cementerio´. ¿Qué opinas de eso?

- Uf... imagínate que en la cárcel ya estoy; si me siguen negando la atención médica que necesito voy a terminar en el hospital. Y quién sabe si termino en el cementerio.

¿Qué mensaje le podés dar a los más jóvenes? ¿Qué le aconsejas a un pibe que está empezando a consumir y saliendo a robar?

- Si tienen la capacidad para salir a robar, también la tienen para estudiar. Si pueden planificar un robo, pueden hacer otras cosas. El consumo es muy peligroso, si pueden evitar probar la droga, que lo eviten. Llega un momento en que nada es suficiente, terminás saliendo a robar y ahí la cagaste. Que traten de leer un libro, que internen hacer lo que tengan a su alcance para salir de donde están. Ponete a ver qué te gusta. Si no te gusta estudiar, tratá de aprender una profesión. Por ejemplo, ¿te gustan los autos? Tratá de aprender sobre eso, hay muchos cursos y talleres gratuitos para hacer. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. La delincuencia te lleva a la cárcel y eso es lo peor que hay.