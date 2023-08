Impactantes fotos y videos del incendio: un mítico bar de Rosario ardió en llamas y las pérdidas son totales

Un feroz incendio arrasó un reconocido bar de la ciudad santafesina de Rosario donde, afortunadamente, no se registraron heridos y se investigan las causas del mismo. Las llamas avanzaron en todo el local gastronómico llamado Nenina, ubicado en la avenida Eudoro Carrasco al 4.300, en la zona de La Florida, en el norte rosarino.

El comercio que se dedica a la coctelería con tragos caribeños, sufrió severos destrozos por el fuego que comenzó poco después de las 21. De acuerdo a lo que informaron medios locales, el bar tenía decoración de madera y paja, por lo que facilitó que el incendio se propagara. Por otro lado, el fuego afectó al cableado eléctrico de la zona y generó explosiones con chispazos, que pueden verse a través de los videos que se viralizaron en redes sociales.

Mientras los Bomberos trabajaban en la zona, se decidió cerrar el tránsito para evitar que las personas se expusieran a situaciones de peligro por el incendio.

El encargado de Nenina, Claudio Yuasa, dijo en medios locales que "fue algo inesperado" y contó cómo fue que ocurrió: "Se prendió algo en la cocina no sé si fritera u otra cosa, arrancó ahí y prendió, es todo madera y toma combustión enseguida. Los chicos alcanzaron a salir. Es la hora justo que comían los empleados, son cuatro, vieron el resplandor, fueron a fijarse, quisieron apagar el fuego y era demasiado. Salieron corriendo. Había unos chicos afuera tomando algo y se fueron", agregó.

"Tenemos 25 años en zona Norte. Los daños son totales, desgraciadamente, no quedó nada más que el cartel. Hay que volver a empezar, no queda nada. Los bomberos demoraron bastante, a lo mejor estaban a trasmano, pero lo bueno es que empezaron por las casas linderas, era lo importante que no le pase nada a los vecinos", siguió.

Y finalizó: "Es una desgracia con suerte. Ya estamos organizándonos para empezar mañana, estamos en la lona, chicos se quedan sin laburo, gente de años. Hay que poner el pecho y salir de vuelta".