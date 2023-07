El particular posteo de la joven que se salvó de un femicidio en plena calle

La joven de 29 años que el jueves salvó su vida cuando no salieron disparadas las balas de un revólver en mal estado con el que su expareja intentó asesinarla en una calle del barrio porteño de Saavedra, donde la Policía intervino baleando y deteniendo al atacante, subió un posteo a sus redes sociales donde le agradece al "universo".

Se trata de una historia subida alrededor en el perfil de Instagram de la víctima -su identidad se mantiene en resguardo-, donde hay un video en el que, mientras se escucha la canción "Té para tres" de Soda Stereo, se ve la mano de ella acariciando el pelo de una niña y abajo el mensaje: "Gracias, gracias universo", seguido de un emoji de estrellas.

En tanto, el padre de Julián Alberto Reina (39), el personal trainer detenido por la tentativa de femicidio, aseguró que no le encuentra una explicación a lo sucedido, que su hijo "no tiene antecedentes" ni es agresivo, que él no sabía que tuviera un arma y que lo único que sabe del conflicto con su exnuera, es que "quería una explicación" de por qué lo había dejado.

"Mi hijo estaba enamorado de esta chica. Esta chica salió con otro, y puede salir con cualquiera", dijo el hombre que no se identificó al ser entrevistado por Telefé Noticias en la puerta del hospital Pirovano, donde está internado el imputado por los balazos policiales que recibió.

"No sé qué pasó con mi hijo. Estaba bien, traté de calmarlo, lo estuve acompañando toda la semana. Hace un mes que vengo con esto. Ella vive a dos mil kilómetros, no sé lo que hizo, salió con otro chabón y mi hijo solamente quería una explicación", agregó.

Al ser consultado respecto si el acusado estaba obsesionado con la joven, respondió: "No, estaba nervioso, preocupado porque no le daba una explicación".

A su vez, dijo que Reina "jamás" había tenido un arma, que "no tiene antecedentes, no tiene agresividad y no se peleó nunca". Tampoco había denuncias por violencia de género en la pareja.

Afirmó, por último, que a la víctima la vio "una sola vez" y que no la quiere "ver más"; que ahora espera que su hijo "esté bien, primero de salud" y que luego, en relación a la causa penal que enfrenta, "tendrá que pagar lo que tenga que pagar".

Reina permanece internado y con una custodia de la Policía Federal (PFA) en el hospital Pirovano del barrio porteño de Belgrano, donde presentaba una "buena evolución" de los tres balazos policiales que recibió cuando los efectivos evitaron el femicidio y lo detuvieron.

Según voceros, en ese centro médico, fue intervenido quirúrgicamente por impactos que recibió en el glúteo derecho, el muslo de la pierna derecha y el brazo derecho, donde tuvo una fractura expuesta de radio, sin riesgo de vida.



"El paciente está lucido, orientado y con buena evolución", detallaron las fuentes.

La causa está en manos de la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Susana Guichandut, quien aguarda una mejoría del imputado para que una vez que sea dado de alta, pueda ser indagado bajo la imputación de una "tentativa de femicidio", delito que prevé en el Código Penal una pena de entre 10 y 15 años de prisión, y el de "portación ilegal de arma".

La jueza dispuso que la víctima, quien salió ilesa de la tentativa de femicidio pero ayer fue trasladada a un hospital bajo un estado de shock, sea asistida por un equipo interdisciplinario de contención para este tipo de situaciones de violencia de género.

El episodio, cuya secuencia quedó filmada por cámaras de seguridad privada, comenzó cuando la joven de 29 años -que es oriunda de Esquel pero estaba de visita en la ciudad de Buenos Aires-, caminaba por la calle Superí al 4200 y se observa que detrás de ella la seguía un hombre con capucha, anteojos y con un casco entre sus manos.

Si bien los movimientos de ambos se pierden de cuadro, el audio de esa cámara de seguridad registró que el hombre comenzó a disparar con un revólver contra la mujer y hasta se escucha que gatilla en reiteradas oportunidades sin que salieran los balazos.

En cierto momento, se escuchan dos disparos, pero no impactaron en la mujer, dijeron las fuentes de la investigación.

Unos segundos más tarde, se observa la llegada de un móvil de la Comisaría Vecinal 12 A, cuyos ocupantes detienen la marcha, descienden con sus armas reglamentarias y disparan contra el agresor, que perseguía corriendo a su víctima.

"Vieron que el hombre le estaba apuntando con el arma en la cabeza a la chica. Estaba desencajado", dijo a Télam un investigador.

Reina quedó tendido boca abajo en el pavimento y detenido por los policías, que inmediatamente alertaron al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que trasladó al herido al hospital Pirovano, con tres heridas de bala, una en un glúteo, otra en un muslo y la tercera en el brazo derecho.

La mujer también tuvo que ser trasladada a un centro de salud ya que tenía una fuerte crisis nerviosa.

Fuentes policiales aseguraron a Télam que la mujer había sido pareja del hombre, a la vez que señalaron que la venía hostigando y amenazando en los últimos días.

Al haber actuado y disparado personal de la Policía de la Ciudad, la jueza dispuso que las actuaciones sean realizadas por la División Intervenciones Judiciales de la PFA y las pericias, por los expertos de esa misma fuerza federal.

En la escena del hecho se secuestró un revólver marca DV calibre .32, perteneciente al agresor, en mal estado de conservación.

En el tambor se halló la carga completa con seis balas en los alvéolos, de las cuales dos habían sido detonadas.

También se secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, además de la pistola semiautomática Pietro Beretta modelo Px4 Storm, del personal policial.







(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463)