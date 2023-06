Golpean y asfixian hasta la muerte a una mujer para robarle su jubilación

Una mujer de 70 años fue hallada asesinada a golpes y asfixiada en su vivienda de la localidad de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán, y los investigadores creen que se trató de un homicidio en ocasión de robo ya que no se encontró una cartera donde guardaba el dinero de su jubilación, informaron hoy fuentes judiciales.



El cuerpo de la víctima, identificada como Delmira del Carmen Gallo, de 70 años y jubilada, fue hallado ayer sábado en su domicilio de la calle Florida al 300 del Barrio Alberdi, ubicado en la localidad de Banda del Río Salí, cercana a la capital tucumana.



Según expresaron las fuentes, la mujer vivía en un inmueble tipo PH en donde hay otras dos propiedades, en una de las cuales reside su hermana y la restante es un depósito ubicado en el frente del lugar.



Su hermana, al intentar comunicarse con Gallo y no obtener respuesta, llamó a la hija para consultarle si se encontraba con ella.



Al responderle de manera negativa, la hija se acercó al lugar e ingresó a la vivienda, donde encontró a su madre en su habitación, tirada en la cama, boca abajo, por lo que llamó rápidamente a la policía.



Los efectivos constataron que la mujer se encontraba muerta y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, quien ordenó el arribo del Equipo Científico de investigaciones Fiscales (ECIF).



Los investigadores indicaron que Gallo presentaba varios golpes en el rostro, fractura en el tabique nasal e indicios de que falleció por asfixia, indicaron las fuentes.



El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.



La hija de Gallo aseguró que en los últimos días su madre cobró la pensión, dinero que suele dejar en una cartera que no fue hallada en la casa y señaló que hace un tiempo ya le habían entrado a robar.



De los testimonios añadidos en la investigación, un vecino manifestó que en la madrugada escuchó ruidos en los techos y ladridos de perros.