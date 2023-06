Los antecedentes del presunto autor del doble femicidio en La Plata

La conmoción es total en La Plata. Victoria Díaz (35) y su hermana Castorina Díaz (39), ambas de nacionalidad paraguaya, fueron asesinadas a balazos por un policía bonaerense, expareja de Victoria y sobre quien pesaban denuncias por violencia de género, quien también hirió de gravedad al esposo de Castorina en una vivienda de la localidad de Arturo Seguí.

El doble femicidio tiene por ahora un solo detenido y único sospechoso: Nazareno Sebastián Miño (38), quien -según fuentes de la investigación- se dirigió hasta el lugar en busca de sus hijos de 7 y 10 años. En esas circunstancias, el policía comenzó una discusión con su expareja, a raíz de una nueva relación que había iniciado Victoria. En la casa también se encontraba la excuñada de Miño, Castorina y su esposo, Alcides Martínez (33). En medio de la pelea, el oficial de la fuerza bonaerense sacó su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros, y comenzó a disparar hacia las tres personas.

Nazareno Sebastián Miño

A raíz del ataque, las dos mujeres fueron alcanzadas por disparos y murieron en el lugar, mientras que el hombre que estaba con ellas en la casa resultó gravemente herido de un balazo a la altura del ojo derecho, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital de Gonnet en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y se encuentra internado con pronóstico reservado. De acuerdo a los informado por testigos a la policía, inmediatamente luego de disparar, el policía llamó a alguien con su teléfono su celular y le dijo "cuidame a los nenes". El autor del doble femicidio subió a ambos niños a un auto y se los llevó del lugar.

Luego, fue el propio Miño quien se entregó en el Destacamento de Arturo Seguí, situado en diagonal 146, entre 414 bis y 415, junto a sus hijos, quienes estaban ilesos y fueron llevados al área de Niñez para su resguardo, dijeron las fuentes.

El policía tenía antecedentes por violencia de género

Nazareno Sebastián Miño tenía denuncias previas por violencia de género de parte de Verónica Díaz, quien lo había denunciado en enero de 2020, mientras que está imputado en otra causa que se tramita ante el Juzgado de Familia 6 de la Plata.

La hija de Castorina Díaz, Ruth (18) fue la primera que se acercó esta mañana al lugar del crimen y contó que la causa de la separación de Miño con su tía fue justamente porque era violento. "Siempre trababa mal a sus hijos, pero no se me pasó por la cabeza que podía hacer esto. En la relación que ellos tenían, él era violento con mi tía, era la razón por la que se separaron, después de eso no hubo más problemas", dijo la joven.

Ruth agregó que su tía Victoria "aceptaba que él vea a sus hijos", aunque "no le gustaba la manera en cómo los venía tratando, pegarle no les pegaba, pero los retaba por cualquier cosa, a veces los retaba mucho o se sacaba cuando tenía que decir las cosas dos veces". También manifestó que cuando pasaba a buscar a los chicos, no ingresaba en la casa, se los llevaba los fines de semana y después los traía.

Por su lado, Jennifer, hermana de Ruth, dijo que sabía que el policía "estaba denunciado y tenía una perimetral", aunque no sabe si ya su tía la había retirado. "Ella le tenía miedo y creo que la amenazaba. Creo que ese día vino loco, no sé porque mi mamá tuvo que pasar por esto, a mí me dijeron que estaba drogado, yo creo que vino derechito pensando que iba a matar a mi tía", dijo Jennnifer, quien confirmó que Victoria Díaz había empezado hace cinco meses otra relación y eso pudo haberlo puesto violento.

"Con mi mamá no tenía problemas, mi mamá escuchó los gritos y fue a ver qué pasaba, parece que empezaron a discutir porque él se quería llevar a los nenes", aseveró Ruth.

En la causa interviene la fiscal Ana Medina, quien caratuló la investigación como "doble homicidio en el marco de femicidio y tentativa de homicidio".