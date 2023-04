Video: la repudiable frase de un hombre que discutió con un colectivero

Una pelea de tránsito entre un conductor y un colectivero en el partido bonaerense de Moreno se viralizó en las redes sociales y en uno de los videos se puede escuchar el momento en el que el hombre le dice al chófer del micro: "Por eso les pegan un tiro", al referirse al violento hecho que dejó sin vida a Daniel Barrientos.

"Si subo, te mato", comenzó la discusión el automovilista que se puso adelante del colectivo manifestando que el chofer le chocó el vehículo y que quiso escaparse.

"¿Te la bancás? Si subo, te mato. Estás en pedo, sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués, pelotudo. Bájate", continuó con el reclamo del agresor al darse cuenta que el colectivero no iba a ceder en su accionar.

Ante las diversas acusaciones, el hombre al mando de la unidad de la línea 401 le dijo en varias oportunidades que no le había chocado el rodado. "Mentiroso", respondía el otro sujeto, mientras golpeaba el vidrio con el puño.

"Estacioná ahí, no me voy a mover. Estacioná ahí porque te mato", insistía. El incidente ocurrió este jueves pasadas las 17 en pleno centro de Moreno y fueron los vecinos quienes grabaron los videos del momento y lo subieron a sus redes sociales.

La pelea continuaba, el hombre no dejaba de lado su enojo y dijo una frase repudiable y desubicada, en el contexto de una semana movilizante por el crimen de Daniel Barrientos: "Por eso les pegan un tiro, por hijos de puta".

La discusión continuó y hasta el propio chofer manifestó que no se iba a bajar hasta que no llegara la Policía. Aunque los vehículos de atrás no dejaban de tocar bocina el agresor siguió y hasta hizo estallar el vidrio retrovisor: "Te voy a ir rompiendo todo de a poco".

Minutos más tarde, testigos y dos móviles policiales se acercaron para calmar la situación y mediar con los dos protagonistas y, después de una charla, todo volvió a la normalidad.