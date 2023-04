Conmoción: mensajes de profundo dolor por la muerte del sobrino de Anabel Fernández Sagasti

Un sobrino de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti murió en la noche de este viernes en las instalaciones del club Godoy Cruz Antonio Tomba, mientras compartía un asado con familiares. El joven, de 23 años e identificado como Enzo Gabriel Fernández Schiaroli, se ahogó con un trozo de carne y, pese a los trabajos de reanimación, no pudieron salvarlo.

En primer lugar, amigos y gente cercana a la víctima escribieron sentidas palabras en las redes sociales. "Mi más sentido pésame para la familia Fernández, acompañando el dolor de perder ellos un familiar, nosotros más que un amigo. Qepd Enzo Tomba, siempre vas a ser recordado, que triste levantarse y saber esa noticia hno (SIC), si mansa persona eras vos loquito", dijo uno de sus amigos en Facebook.

A lo que otros sumaron palabras como: "Que tristeza despertarme con esta noticia gordo, si estuvimos festejando como loco el partido pasado, como siempre aguante Godoy Cruz. QEPD Enzo, te voy a recordar siempre con un vino alentando al más grande".

"Hermanooo, no lo puedo creer, vuela alto gordo cabrón, dale mucha fuerza ala familia. Descanaa en paz hermanoo". Mientras que Geogina, quien indicaron que sería su pareja, expresó: "Mi gordo, tu luz, tu brillo. No quiero ni decir esa palabra porque vos para mi estas acá loquito. Sos manso pibe, tenés una banda en gente que te ama muchísimo. Siempre va a estar la velita prendida por vos. Encontrá esa luz que tanto has estado buscando acá. Te amo siempre sabés? Perdón por no estar mi gordo. Perdóname! Sos oro estés donde estés".

En el ámbito político, la noticia también causó conmoción y algunos dirigentes lo expresaron rápidamente en redes: "Inmenso dolor por esta trágica situación que enluta a la familia y a mi querida amiga y compañera @anabelfsagasti. Desde la oración pedimos a Dios les dé fuerzas en este momento y eterno descanso a Enzo", dijo Adolfo Bermejo, diputado nacional del Frente de Todos.

Mientras que por parte del radicalismo, la senadora Mercedes Rus indicó: "Mis más sentido pésame @anabelfsagasti. Te acompaño en este momento de tanto dolor para vos y toda tu familia".