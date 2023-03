Grave denuncia por el abuso sexual a un alumno en una escuela

Los padres de un niño de 5 años denunciaron que un auxiliar del jardín de Infantes donde concurre el menor en la localidad bonaerense de San Vicente abusó sexualmente del pequeño y, ante esta situación, familiares de otros alumnos realizaron una protesta frente a la escuela.

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N°6 y, según relató la madre del nene, en los últimos días se enteraron del horror que había sufrido su hijo, quien, en pocas palabras, pudo expresar cómo ocurrió el abuso.

Todo comenzó cuando el chiquito fue al baño y le dijo a sus papás que sentía dolor: "Decía que se le había roto un hueso. Lo primero que le preguntamos es si había ido al baño del colegio, pero él se ponía nervioso y no quería hablar del tema", señaló la mamá.

Después de un tiempo donde ambos padres insistieron en que les cuente qué había pasado, el menor sostuvo que un "nene grande" lo había manoseado. Es en ese momento, la mujer rompió en llanto y fue el propio hijo quién la consoló: "Me pedía que no me ponga triste, pero yo le decía que estaba mal lo que le habían hecho", indicó.

Ante esta situación, los padres llevaron a la víctima hasta la guardia para que sea atendida por un pediatra y en la consulta todo iba bien hasta que el médico comenzó a revisarlo y, una vez más, el niño pidió que lo dejaran.

"En el hospital gritaba porque le dolía mucho. Él estaba desconsolado, gritaba que no quería volver otra vez a la escuela", contó la mamá en diálogo con TN, a la vez que también indicó que el profesional le confirmó que hubo abuso, pero no carnal sino "un manoseo".

La pesadilla duró varias horas más cuando en la Comisaría de la Mujer, en Alejandro Korn, les informaron que debían dirigirse a La Plata para que sea revisado y, una vez más, confirmaron el vejamen. .

"Nos dijo que estaba describiendo a una persona grande que sería el portero, porque dijo que tenía una chaqueta morada y guantes", relató la mamá sobre lo que declaró frente a la fiscal Karina Guyot.

Tras el conocimiento del abuso, los padres se concentraron este martes por la mañana frente a la escuela para exigir respuestas, mientras que, por este motivo, desde la entidad apartaron al acusado y el establecimiento se encuentra cerrado. No se informó sobre si el sospechoso está detenido.

"Mi hijo no come, tiene pesadillas y no puede dormir. Yo lo único que quiero es que haya justicia, porque yo puedo sacarlo del colegio, pero ahí quedan otros nenes. Mi hijo, por suerte, pudo hablar, pero otros alumnos capaz no pueden hacerlo y eso es gravísimo", sostuvo.