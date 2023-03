Video: golpearon, arrastraron y casi matan a una mujer para robarle el auto

Un violento robo en Laferrere dejó a una mujer al borde de la muerte luego de que dos delincuentes la atacaran por la espalda, golpearan, tiraran al suelo y gatillaran para quitarle el auto. Mientras emprendían la huida casi la atropellaron.

El hecho se produjo en la localidad de Laferrere, La Matanza, cuando Elisa se encontraba comprando en un local de la zona. Tras salir del lugar, la mujer comenzó a caminar hacia su vehículo cuando dos sujetos la sorprendieron por detrás y le colocaron los brazos en el cuello.

En ese contexto, se inició un forcejeo con la mujer, a quien le comenzaron a propinar trompadas en la cara, tirones de pelo y empujones para poder robarle el auto. A su vez, antes de huir, le agarraron un brazo con la puerta del auto y la arrastraron por algunos metros hasta que finalmente cayó al suelo, a escasos centímetros de la rueda trasera del vehículo.

La secuencia duró algunos segundos y Elisa estuvo al borde de la muerte, ya que los delincuentes además le gatillaron una vez.

"Estoy adolorida. En todos los minutos me maltrataron. Soy agarrada por detrás, me empiezan a golpear pero no me hablan", explicó la mujer a medios de comunicación.

Tras la fuga de los ladrones, la víctima terminó tumbada en el suelo, casi sin reacción. Rápidamente, un grupo de transeúntes la asistió y el personal de un comercio en el que había comprado minutos atrás llamó a una ambulancia para que le dieran atención.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre alguna detención de delincuentes.