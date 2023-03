Se filtraron los chats del cinematográfico plan de escape del capo narco

Seis meses fue lo que llevó planear el cinematográfico plan de fuga del capo narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, alojado en la cárcel de Ezeiza. Tras la detención de tres personas, todas acusadas de armar un plan con uso de helicópteros, ahora se filtraron los chats de la organización.

Según confirmaron fuentes policiales, en el procedimiento llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal (PFA) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Además de Alvarado, de 44 años, quedaron detenidos Andrés Alcides Donet, piloto de avión, y Gianlucca Orpianessi. Donet, fue aprehendido en el Aeródromo de Gualeguaychú, mientras que a Orpianessi los efectivos lo detuvieron en las calles de la ciudad entrerriana.

Según indicaron fuentes oficiales, se desplegó un "complejo y coordinado" operativo de seguridad en el que se "detectó, previno y frustró" una fuga de película, que estaba planificada para las 14:30 del viernes. El plan de Alvarado para evadirse del penal de Ezeiza incluía nada menos que un helicóptero modelo Robinson 44, enmascarado con matrícula adulterada LV-ZXN, que fue secuestrado junto a otros elementos importantes, según indicaron las fuentes.

El procedimiento fue realizado en "hermético silencio y coordinación" por parte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la Procunar. Alvarado cumple una condena de prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza por liderar desde la cárcel una asociación ilícita que entre los años 2012 y 2018 se dedicó a cometer homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras.

Esteban Alvarado.

"Los investigadores lograron obtener información de inteligencia criminal que permitió conjurar un plan que llevaba más de seis meses de planificación y que implicó la compra de un helicóptero en el extranjero mediante complejas maniobras de lavado de activos", informaron desde los organismos de seguridad.

Los detalles del operativo se mantuvieron en estricta reserva para garantizar su éxito y la seguridad de todos los integrantes de las fuerzas intervinientes. Sin embargo, durante las últimas horas se filtraron algunos chats entre Esteban Alvarado y uno de sus colaboradores.

Según información obtenida por TN, en las conversaciones, el capo narco analizaba cuál era la mejor manera de escapar: si "bajar el helicóptero hasta el patio del penal" o "treparse con una soga".

Los chats hallados.

“Lo más seguro son los esquíes del helicóptero, no ponemos nada en riesgo. Bajo un segundo y se suben, pero solo pueden subir dos. Subí del lado del acompañante”, le indica "El Lobo" a Esteban.

El plan era tan preciso que incluso Alvarado había pensado en la compra de dos cámaras Go Pro, las cuales serían aparentemente para grabar la fuga. ”Hoy voy a comprar dos go pro. En un rato te voy a mandar un dibujo sobre las fotos para no perder ni un segundo”, expresaban los chats.

En otra de las conversaciones, los cómplices dialogaban sobre el modelo del helicóptero que iban a utilizar. "Si, yo vi mil videos de 44 (Robinson 44) bajando y saliendo. Y no les da tiempo si bajas directo donde sea por más que yo no me tenga que acercar unos metros que a vos te quede más cómodo", remarca Esteban.

Tras el intento fallido de fuga, las detenciones y el secuestro del helicóptero, efectivos de Investigaciones allanaron diversos domicilios en varias provincias. También hubo requisas en la cárcel de Ezeiza, en un aeródromo privado, se secuestraron armas, autos, elementos tecnológicos y gran cantidad de dinero en efectivo.

Según se sospecha, el plan de rescate de Alvarado ya había sido intentado el viernes de la semana pasada.

En el caso intervinieron el juez federal N° 2 de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak y los fiscales federales Diego Iglesias, de la PROCUNAR, y la fiscal N° 2 Cecilia Incardona. La causa se encuentra caratulada por el momento como N.N. S/ Evasión e infracción a la Ley 23.737 y los detenidos serán indagados en las últimas horas por el juez Kreplak.