"La seño" y "El profe": quiénes son los argentinos detrás de la red de pedofilia que cayó hoy en el mundo

Una maestra de Educación Inicial y un profesor de Educación Física son 2 de los 13 detenidos que cayeron este martes por la tarde en la Argentina en el marco del operativo internacional Aliados por la Infancia II, cuyo objetivo es combatir la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. La acción implicó 55 allanamientos en 10 países, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y se centró en desbaratar una red que operaba traficando imágenes de menores. En este contexto, se secuestraron 1281 dispositivos como celulares, tablets y computadoras.

En el país, los allanamientos se hicieron en doce provincias: cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); 11 en la provincia de Buenos Aires; ocho en Córdoba; cinco en Neuquén; cuatro en Entre Ríos; uno en Mendoza; cuatro en Tucumán; dos en Misiones; dos en Santiago del Estero; dos en Salta; siete en Santa Fe; y otros en San Juan, aunque en esta última no se especificaron cuántos.

El resultado de estas tareas fueron cuatro arrestos en CABA, uno en territorio bonaerense, cuatro en Córdoba, uno en Misiones, otro en Santiago del Estero, otro en Salta y uno más en San Juan. Asimismo, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico también fueron centro de investigación y de todos esos países resultaron apresadas más de 15 personas.

Entre los acusados están "La seño" y "El profe", una maestra de Educación Inicial y un profesor de Educación Física señalados como dos de los principales cabecillas de la organización de pedófilos, atrapados en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a fuentes judiciales, con la intervención del fiscal Tomás Vaccarezza, titular de la Fiscalía PCyF 17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se lograron rastrear más de 150 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países.

Un sanjuanino detenido en el marco del operativo. Foto: gentileza Diario Zonda.

Una plataforma internacional contra la pedofilia

La operación se inició a raíz del trabajo en conjunto llevado acabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de EE.UU. y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Icaccops desempeña “un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, destacaron, y explicaron que el sistema proporciona pistas de investigación, y esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos de este tipo, convirtiéndose en una herramienta esencial para miles de investigadores en todo el mundo que luchan por brindar asistencia en casos similares.

En relación con las locaciones identificadas en la Ciudad de Buenos Aires, las tareas de constatación se llevaron a cabo en colaboración con la Sección Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía porteña, División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, respecto de los objetivos localizados en distintas provincias, la información fue enviada a las autoridades correspondientes de cada una para que ordenaran los respectivos allanamientos.

Se secuestraron 1281 dispositivos. Foto: Ministerio Público Fiscal.

La pandemia empeoró las estadísticas de abuso sexual

El abuso sexual es una forma de violencia estipulada en el Código Civil y Comercial de la Nación y, además, es un delito sancionado por el Código Penal y tipificado como instancia pública, es decir, que no requiere de la aprobación de Adulto responsable para la investigación del mismo.

En la Argentina, según datos del Ministerio de Justicia, en el 2020 aumentaron un 20% los llamados por violencias intrafamiliares y/o sexuales, a la vez que la violencia familiar aumentó un 28% y los abusos sexuales un 13%. En el 2021 se sostuvo este aumento.

Por otro lado, de acuerdo con los datos, el 47 % de los casos de abuso sexual se produce cuando las víctimas tienen entre 6 y 12 años, y los vejámenes ocurren en un 80 % dentro de las familias.

Según la ONG Aldeas Infantiles SOS Argentina, "la gravedad y las consecuencias de los hechos requieren de una mirada consciente y atenta que entienda e interpele al abuso contra niños como una problemática social y que inste a trabajar fuertemente en la denuncia y la prevención". "Hablar de abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes implica visibilizar una forma de abuso de poder que se instala en una relación familiar, de necesaria dependencia emocional, económica y cultural, en detrimento del desarrollo autónomo e integral de la víctima".

En agosto se llevó a cabo un operativo de la misma inteligencia. Foto: Ministerio Público Fiscal.

Daño irreversible

"El abuso provoca daños severos en la integridad física y emocional de quienes lo sufren e impacta en el desarrollo, generando dificultades cognitivas, sociales y emocionales que llegan incluso a atentar contra su propia vida", señalaron desde la organización e insistieron en el valor de trabajar en la prevención para reducir el riesgo. Esto implica forjar vínculos sanos con familias y comunidad, generar espacios de diálogo, conversar sobre sexualidad y afectividad y prestar atención a los llamados de los menores.

Por información o denuncias vinculadas al tema, existe un programa de atención gratuita que responde llamadas en el 0800-222-1717