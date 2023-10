Cómo actúa y qué investiga la Justicia con los ataques de perros "peligrosos"

Hace unos días se conoció que una mujer y su pequeña hija de un año terminaron internadas tras el ataque de perros dogos. El incidente ocurrió en Maipú, Mendoza. Tras el hecho, ambas víctimas fueron llevadas al hospital Paroissien, donde a la madre la asistieron por heridas varias por las mordeduras en ambos brazos, en la pierna derecha y en el cuello. Mientras que su hija sufrió múltiples lesiones y fue trasladada al Notti, donde le diagnosticaron mordedura de can leve en las piernas.

Ante este tipo de situaciones, la Justicia debe actuar y sancionar. El problema se presenta cuando no está claro quién debe responsabilizarse por el ataque del animal y los perjuicios que esto trae consigo.

Perros de la calle. (Imagen Ilustrativa)./Foto: archivo

En diálogo con MDZ, el abogado penalista, ambientalista y proteccionista de animales, Oscar Mellado, detalló cómo acciona la Justicia ante estos sucesos.

"Cuando estamos frente a estos casos podemos encontrar dos tipos responsabilidades: en primer lugar, el responsable del animal. Nos referimos a la parte civil que debe pagar los perjuicios ocasionados. Y por otra parte, similar a lo que sucede en los accidentes de tránsito, cuando hay lesiones, entramos en un plano penal", explicó el letrado.

En este sentido, normalmente las fiscalías avanzan en imputaciones para los dueños de los perros por el delito de lesiones culposas, o en hechos fatales, se acusa por homicidio culposo.

"Cuando se desconoce quién es esta persona, tiene responsabilidad el Estado porque no se aplica la Ley, la 76.003 del año 2006. Estamos hablando de que hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público", indicó Mellado.

La perspectiva del abogado

En cuanto al rol del Estado, el entrevistado explicó que "es por este incumplimiento de la ley que nosotros trabajamos. Si a la ley no la alimentamos con las demás disciplinas, termina siendo una palabra hueca, no es nada".

"Tenemos miles de animales abandonados, me refiero de esta forma porque, según mi criterio, no hay perros callejeros, sino que fueron abandonados por el sistema. Desde mi perspectiva, no hay perros peligrosos. Hay personas peligrosas que desconocen cómo educarlos", añadió el activista.

"Acá lo que debemos hacer es educar a la gente también. Hay personas que no están en condiciones de hacerse cargo del animal. No existe consciencia de lo que es un cuidado responsable y, además, el Estado no aplica lo que dice la ley. En este caso-el de Maipú- y como en muchos más, esta jauría estaba muerta de hambre y pasó lo que conocemos", cerró el letrado.