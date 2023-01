Brutal asalto y paliza a una pareja de jubilados: "Nos queremos ir de acá"

Una pareja de jubilados sufrió un violento asalto en la localidad bonaerense de Villa Domínico. Durante el mismo fueron golpeados por delincuentes que entraron a su vivienda y se llevaron desde sus ahorros "de toda la vida" hasta una reliquia familiar.

Según se informó, el asalto ocurrió el pasado sábado, pero se conoció en las últimas horas. Todo se inició cuando los ladrones entraron por un patio trasero de la casa ubicada en la calle Barceló al 500 y, al ver que estaban los dueños en su interior, los agredieron.

"¿Sabes lo que es que te saquen de la cama con la mano así?", relató María, una de las víctimas, mientras ponía una de sus manos sobre su boca y se veía en su cara las señales de la feroz golpiza que recibió de parte de los delincuentes.

Así quedó la mujer tras recibir los golpes de los delincuentes.

En diálogo con TN, señaló además que los sujetos les dieron "sopapos" y comentó: "Estamos hechos un desastre y mal anímicamente. Nos queremos ir de acá, no queremos estar más acá".

En tanto, indicó que, luego de revolver toda la casa, los delincuentes se llevaron los teléfonos celulares de la pareja, el dinero ahorrado y hasta una figura religiosa que es muy importante para ellos: "Queremos recuperar la reliquia San Francisco de Padua porque somos muy devotos".

"Después de esto me voy, yo acá no me quedo más. Esto fue terrible", aseveró la jubilada.