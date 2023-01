Choque fatal en Punta del Este: hallaron una extraña sustancia en uno de los autos

Encontraron cocaína rosa en uno de los autos involucrados en el choque fatal de Punta del Este, donde murieron dos jóvenes argentinas la semana pasada.

El dato se obtuvo a partir de lo ingresado en el acta de incautación de la Seccional 12 de La Barra.

En el expediente no se especificó de qué vehículo se sustrajo la droga, pero sí que en uno de los autos se hallaron dos envoltorios de nylon que tenían cocaína rosa (Tusi), de color claro y de color oscuro.

Foto: Shutterstock

Si bien no se ha confirmado de quién es la droga, el abogado de Nicolás Rocca, conductor que impactó con el auto en el que iban las jóvenes argentinas, dijo la cocaína no pertenece a su defendido. "Es inexplicable que el acta no determine en qué auto estaban los dos envoltorios", manifestó Pablo Donnángelo, abogado.

Luego de la declaración del hombre, se le consultó al licenciado de las víctimas y sostuvo que no fue informado sobre lo incautado.

El accidente en Punta del Este

El choque ocurrió el miércoles 4 de enero en el departamento de Maldonado, Uruguay, en cercanías de Punta del Este. Allí un Volkswagen Nivus chocó de frente con un Ford Ka en el que iban María Josefina Ferrero y Micaela Trinidad. Ambas murieron en el acto.

Las argentinas se encontraban en el vecino país para celebrar la llegada de Año Nuevo. Micaela Trinidad conducía el automóvil.

A medida que avanzan las investigaciones, pericias y los testimonios, se logró saber que Nicolás Rocca manejaba con alcohol en Sangre. Además, Josefina Elissondo, una de las testigos que estaba dentro del auto de Rocca, declaró ante la policía: "No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos al carril izquierdo porque el volantazo lo dimos para la derecha".