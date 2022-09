Escándalo: acusan de abuso sexual al director del Hospital de Niños

Un nuevo escándalo que compromete al ministerio de Salud de Córdoba salió a la luz. Tras la muerte de cinco bebés en el hospital de Maternidad, ahora denunciaron al director del Hospital de Niños por abuso sexual. Desde la cartera le pedirían la renuncia.

Juan Ledesma, reconocido profesional que se desempeñó también como director en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal. La Justicia lo imputó, pero seguirá en libertad.

Ledesma fue acusado de abusar de su expareja a finales del 2021 cuando fue a visitarla luego de finalizada la relación y la sometió sexualmente. Asimismo, la mujer denunció que el sujeto la acosaba y vigilaba cada uno de sus movimientos.

"Me dijo que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me empujó a la cama y me abusó", dijo la mujer en su denuncia.

El médico no fue apartado del cargo, aunque la actual ministra de Salud, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia. Hasta el momento Ledesma sigue en su cargo.