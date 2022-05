Insólito: lo secuestraron "por error" y lo liberaron horas después

Un confuso y hasta insólito hecho ocurrió en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, cuando un joven denunció que fue secuestrado "por error" y que los delincuentes al darse cuenta del hecho lo liberaron a las pocas horas.

El fallido rapto ocurrió el jueves por la tarde. Un joven estaba dejando su currículum en distintos negocios de la zona, hasta que fue interceptado por tres hombres, uno de los cuales lo golpeó en la cabeza y lo metieron en una trafic de color blanca.

Los secuestradores empezaron a pedirle dinero a la víctima y a amenazarla, mientras que ella no entendía que pasaba e intentaba explicarles que estaba buscando trabajo, por lo que no tenía dinero. En medio de esta situación el chico se desmayó y cuando recobró el conocimiento, horas más tarde, uno de los secuestradores le dijo que habían cometido un error y no era él la persona a la que buscaban.

Sin más, lo liberaron en la zona del Monumento a la Bandera. El joven fue hasta el Concejo de Rosario y denunció el hecho: "Me secuestraron por error", dijo.

Luego fue atendido por médicos que le diagnosticaron traumatismo leve de cráneo y volvió a su casa. De los agresores se ignora el paradero.