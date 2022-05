Cómo están las estudiantes francesas atropelladas por un taxista

Este martes por la noche se confirmó la muerte de José Rogelio Parrondo, el taxista que sufrió un síncope mientras manejaba y atropelló a cinco personas, entre ellas, tres estudiantes francesas que estaban graves. Lwana Bichiet fue la víctima fatal del hecho y las otras dos jóvenes continuaron internadas durante un tiempo.

Hace algunos días, el parte de salud de Clemence Remeau indicó que la joven fue dada de alta y se retiró del Hospital Fernández. En tanto, Anne-Lise Duma, estaba internada con una contusión cerebral y, si bien su pronóstico era el más complicado, el equipo médico confirmó que mantenía "muy buena evolución". Algunos días más tarde, también fue dada de alta.

Pese a que el estado de las dos jóvenes evolucionó, la tercera no tuvo la misma suerte. Lwana Bichiet, de 25 años, falleció el domingo 8 de mayo como consecuencia de la fractura de cráneo que le causó el impacto.

En diálogo con radio La Red, Ignacio Previgliano, director médico del Hospital Fernández sostuvo ante la consulta por las secuelas que podrían tener las jóvenes a causa del accidente, que Clemence no tiene ninguna, excepto los golpes y el dolor que eso provoca, mientras que Duma "tiene una contusión cerebral lo que le llevará de seis meses a un año hasta estar en condiciones óptimas".

Clemence, Anne-Lise y Lwana, las tres francesas atropelladas.

En este contexto, mientras las estudiantes francesas se encontraban internadas, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires trabajaba para establecer si el taxista que las atropelló estaba en condiciones de conducir. Sin embargo, este martes por la noche, José Rogelio Perrondo falleció por un nuevo síncope que tuvo mientras continuaba internado.

El hecho

El pasado sábado 7 de mayo al mediodía, a pocos metros de la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, en la zona del Jardín Botánico porteño, José Rogelio Perrondo perdió el control de su taxi tras sufrir una descompensación y atropelló a un grupo de personas, entre ellas tres jóvenes francesas que se encontraban en el país por un viaje de intercambio.

En un video registrado por una mujer que presenció la colisión en Palermo, puede verse cómo después del impacto el taxista recuperó la conciencia y, a bordo del vehículo, preguntó “¿A dónde está?”, “Contame qué pasó”. En tanto, fuentes del Ministerio de Salud porteño señalaron que “el taxista sufrió un síncope y perdió el control del auto”.

“Sufrió un episodio de taquicardia ventricular que requirió choque eléctrico y pudo ser revertido”, explicaron, y añadieron que “se estima que podría haber sufrido una arritmia similar en el momento que estaba manejando”.

La mujer le indicó que había atropellado a “mucha gente”, por lo cual se ve a Parrondo agarrándose la cabeza y volviendo a preguntar: "¿En serio me decís? Te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó", decía el chofer consternado tras el siniestro.