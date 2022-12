"Ellos se van conmigo": el mensaje de la policía que mató a su hijo de 10 años

La mujer policía que el domingo mató a su hijo de 10 años, hirió a otra hija de 7 y luego intentó suicidarse en su vivienda de la ciudad de Córdoba “tenía problemas psicológicos” y estuvo internada en una clínica psiquiátrica, reveló su expareja y papá de los dos menores. El hombre indicó que previo a este episodio había intentado asesinar a una compañera de trabajo con un FAL.

La agente Maira Tamara Barreto (32) en la mañana del domingo mató de un disparo con arma reglamentaria a su hijo de 10 años, hirió con otro tiro en el estómago a su hija de 7 y luego intentó suicidarse con la misma arma, por lo que tanto ella como la niña se encontraban esta mañana internadas. En ese contexto, Horacio, expareja de Barreto y papá de las víctimas, manifestó esta mañana a canal 12 de Córdoba que ella tenía “problemas psicológicos y antecedentes psiquiátricos” desde la época en que la mujer pertenecía al Ejército Argentino, del que pidió la baja cuando nació el hijo ahora asesinado.

Durante su estadía en el Ejército “había querido dañar a una compañera con un FAL (fusil automático liviano) y fue internada. Había salido bien del tratamiento", recordó su expareja.

Desde hace un poco más de cuatro años que Barreto cumplía funciones en la Policía provincial y convivía con su nueva pareja, un integrante del Servicio Penitenciario local con el que, según las declaraciones de Horacio, mantenía una “relación tóxica, de violencia y con amenazas de muerte” frente a los chicos. A la mujer “hace un mes le habían devuelto el arma reglamentaria”, afirmó, aunque fuentes de la fuerza de seguridad provincial negaron que tenga antecedentes psicológicos o psiquiátricos.

“Se sentía perseguida por personas imaginarias, eran cosas que solo estaban en su cabeza. No estaba bien. Veía una persona que le hablaba”, sostuvo Horacio y añadió que ya estuvo internada en una clínica psiquiátrica. Horacio relató que el domingo por la mañana la mamá de sus hijos lo llamó y le pidió “perdón” por lo que iba a hacer.

“Me dijo que le había prometido a los chicos que adonde ella iba ellos se iban con ella. Le dije que se tranquilizara y que yo la podía ayudar", añadió, pero la mujer le respondió "'nadie me puede ayudar'” y luego le envió un audio despidiéndose, según contó.

El desenlace tuvo como escenario la vivienda de la mujer, en barrio Observatorio, a pocas cuadras del centro de la ciudad de Córdoba. Según dijo Horacio los vecinos le comentaron que antes de dispararle a sus hijos habría ocurrido una fuerte discusión entre la pareja.

En cuanto al estado de salud de la niña, el padre reveló que se encuentra "estable" en terapia intensiva del Hospital de Niños, sin asistencia para respirar. "Está muy asustada. Me dice que vio todo. Me pregunta por su mamá y su hermanito. No entiende por qué está internada”, manifestó Horacio y añadió que no entiende “qué le pasó por la cabeza" a su exmujer "para hacer esto”.

Por su parte, la mujer se encuentra internada en el Hospital de Urgencias en estado “crítico y reservado”, informaron fuentes médicas. La investigación está a cargo de la fiscal de Violencia Familiar Turno 5, María Celeste Orta.