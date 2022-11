Condenaron a la madre de Naiara, la beba asesinada en Rivadavia

Tras ser considerada culpable por un jurado popular, durante las últimas horas se conoció la sentencia que la Justicia de Mendoza le otorgó a María Isabel Ortiz (29), la madre de Naiara Ortiz. La mujer ahora deberá pasar 6 años y 8 meses de cárcel por el delito de "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo".

El 21 de octubre se dio inicio al juicio por jurados por la muerte de Naiara Ortiz (1), la beba que fue asesinada a golpes por su padrastro, Luis Miguel Ávila (38). Sin embargo, minutos antes del inicio, se produjo un juicio abreviado en donde Ávila se declaró culpable por el crimen de la pequeña.

El hombre aceptó que mató a golpes a la menor y, por este motivo, fue condenado a prisión perpetua. Con este antecedente, se dio inicio al juicio por jurados, el cual arrancó con una sola imputada, María Isabel Ortiz, a quien se juzgaba por abandono de persona seguido de muerte y agravado por ser su propia hija la víctima del hecho.

"Yo siempre estuve para mis hijos, nunca dejé que ellos vieran cuando habían discusiones familiares y nunca les pegué. A mis cuatro hijos los amaba por igual, siempre estuve para ellos, nunca les pegué y menos hacerles semejante daño del que se me acusa, que supuestamente yo le hice a mi hija", había expresado ante el jurado.

María Isabel Ortiz fue declarada culpable de abandono de persona.

Pese a que Ávila aceptó la culpabilidad de la muerte de Naiara, el Ministerio Público Fiscal también logró demostrar que la madre era culpable. En concreto, remarcaron que la beba agonizó durante al menos 12 horas antes de morir y nadie la llevó al hospital.

"A las nueve de la noche, la hermana le dijo que la nena tenía vómitos, que le cambiara el buzo. Pero Ortiz no hizo nada, la dejó agonizar con tres fracturas en las costillas que le impedían respirar. Dijo que no se dio cuenta pero, ¡cómo no se va a dar cuenta! Hasta las niñas se dieron cuenta", explicó el fiscal Mariano Carabajal en referencia a otras menores que estaban en la casa.

A su vez, Carabajal hizo hincapié en el relato de los médicos que trataron de salvar a Naiara, quienes afirmaron que la niña "llegó en mal estado y sintió mucho dolor durante todas esas horas".

Finalmente, luego de una semana de pruebas y testimonios, el grupo de jurados populares determinó que Ortiz era culpable del delito de "abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo". En ese sentido, la jueza señaló que era necesario realizar una nueva audiencia para que se lograra una condena, la cual fue conocida este martes y dejó a la madre de Naiara con más de 6 años de cárcel.

El caso

El 20 de junio de 2020, Naiara se encontraba junto a su madre y padrastro en una finca de Rivadavia, Mendoza. En ese contexto, la pequeña fue brutalmente golpeada y, durante horas, se mantuvo descompuesta, pálida, con la piel amarilla, sin apetito, ni coordinación para caminar.