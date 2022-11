El FBI descubrió en Argentina a un hombre que hacía pornografía infantil de su hija

El Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) lanzó una alerta hacia la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que descubrieran que un hombre utilizaba a su hija para realizar pornografía infantil y comercializarla. Tras una serie de allanamientos lograron detenerlo.

El hombre, identificado como Michael Denis Severo, fue descubierto gracias al aviso del FBI, quien a través de un filtro detectó ciertas búsquedas en Google con palabras tendientes a la pedofilia. Bajo una dirección que lo localizaba en la ciudad bonaerense de Monte Grande, efectivos policiales comenzaron a trabajar en los allanamientos.

En concreto, el hombre de nacionalidad uruguaya pero con residencia en Argentina, ofrecía fotos en páginas estadounidenses de su hija mientras se bañaba. "Que suerte que tenés una nena así" se logra leer en los chats que el FBI envió a los potenciales compradores del material ofrecido.

El baño que fue clave para descubrir al pedófilo.

Tras realizar un allanamiento en la casa, la fiscal Verónica Pérez lo imputó por producir y distribuir pornografía infantil, además de corrupción de menores. Si bien el sujeto se negó a declarar, las fotos que el FBI envió del baño donde se producían los videos fueron claves para corroborar y confirmar que el detenido es el hombre que buscaban. Según fuentes allegadas al caso, las paredes del baño coincidían con el material que el sujeto subía a Instagram.

Horas más tarde, Michael Denis Severo le confesó el delito a la madre de la nena delante de la Policía. "Lo hice porque me gusta ese mundo", expresó.

La detención del sujeto se produjo en medio de masivos operativos que se llevan a cabo en conjunto con las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA. De esta manera, se facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College con la finalidad de poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad coordinó operativos con más de 70 allanamientos en todo el país y 27 personas detenidas. A su vez, se lograron secuestrar cerca de 200 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares, computadoras con 12 mil archivos de abuso sexual infantil.