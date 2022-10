Está muy grave otra de las estudiantes que volcaron en El Challao

El lunes por la tarde se produjo un fatal accidente en el El Challao que involucró a 16 estudiantes de la UNCuyo. Sin embargo, tras la muerte de Lucía Masman, la joven que se encontraba muy grave en el Hospital Central, otros tres continúan internados y uno de ellos, aún en terapia intensiva y con un mal estado general.

La muerte de Lucía Masman fue confirmada por su tía, Valeria Goroso, quien indicó que la muerte de la joven se produjo durante la madrugada de este miércoles. A su vez, las amigas de Lucía publicaron sentidos mensajes en las redes sociales que confirmaban su fallecimiento.

"No doy más, no puede ser, no lo creo. Te juro que no lo creo, quiero creer que todo esto es una mentira. Tenías un gran futuro por delante, una hermosa carrera la cual terminar", expresaron.

El último parte médico de Lucía mostraba su gravedad: ingresó por politraumatismo grave por accidente vial, estuvo intubada e inestable hemodinámicamente. Durante las primeras horas tras el accidente, la joven de 20 años fue operada para repararle una laceración hepática y le colocaron un avenamiento pleural por un hemoneumotórax bilateral con fracturas costales y de húmero.

A su vez, la joven presenta edema cerebral difuso y hemorragia subaracnoidea. Según el diagnóstico médico se encontraba en terapia intensiva, grave.

En tanto, tres jóvenes continúan internados. Se trata de María Eugenia Di Silvestro (28), quien se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. La mujer ingresó el martes al quirófano para colocación de un captor de PIC (sensor para medir la presión intracraneana). Desde el Hospital Central remarcan que su estado general es malo.

Por su parte, Kevin Morales (26) se encuentra con seguimiento por el área de Salud Mental, aunque internado en sala común. Su estado general es catalogado de regular a bueno. Posee una fractura de omóplato y clavícula derecha por lo que este miércoles se definirá si será operado.

Finalmente, Julieta Mence también se encuentra internada en neurocirugía, pero en sala común. La joven posee una fractura en la clavícula derecha y se mantiene monitoreo del estado neurológico por HSA (hemorragia sub

Mence Julieta, internada en neurocirugía, con monitoreo del estado neurológico por una hemorragia subaracnoidea (sangrado en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo cubre).