Murió un peluquero que corría sin ropa e investigan si fue homicidio

Cuatro efectivos policiales y cuatro operarios del Sistema de Atención de Emergencias y Catástrofes (Samec) de Salta fueron detenidos e imputados por la muerte de un peluquero de 27 años que el martes de la semana pasada corría desnudo por el parque San Martín, de la capital salteña, y que luego falleció.



Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Leandro Flores, que integran la Unidad Fiscal conformada para investigar la muerte de Matías Ruiz (27), pidieron al Juzgado de Garantías en feria la orden de detención de cuatro efectivos policiales y cuatro operarios del Samec por el delito de "homicidio culposo".



Los agentes del Samec fueron identificados como Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán y Marcela Silvana Giménez; y los efectivos policiales como Sergio David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías Rodríguez.



En tanto, a Rodríguez lo acusó además del delito de "vejaciones en concurso real", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño.



Informes médicos, registros de cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones, testimoniales recogidas y otras pruebas llevaron a Salinas Odorisio y Flores a pedir las detenciones. Los sospechosos son personal policial y los operarios del Samec que tuvieron intervención en el hecho en el que falleció el peluquero, ocurrido en la madrugada del martes pasado, 13 de julio.

El parque San Martín, por donde el peluquero iba corriendo desnudo.

La secuencia de la muerte

Ese día, las cámaras de video vigilancia ubicaron a las 6.45 al joven, quien corría desnudo por la calle Santa Fe, por lo que personal policial motorizado lo interceptó cerca de calle Urquiza, exhausto, y lo mantuvo demorado allí.



Al llegar el Samec al lugar, los paramédicos constataron que el joven, que al parecer estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas, ya no tenía signos vitales.



En la oportunidad, intervino el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, quien ordenó una serie de medidas tendientes a establecer lo ocurrido.



En la fundamentación de la acusación, Salinas Odorisio sostuvo que, el día del hecho, los efectivos policiales imputados interceptaron y demoraron a la víctima con una actuación exagerada para el contexto en el que se desarrollaban los sucesos.



En el caso particular de Rodríguez, de los registros fílmicos analizados se puede observar que hace uso inadecuado de la fuerza e inobservando los principios de congruencia y proporcionalidad, sitúa su pie derecho sobre el cuerpo de la víctima, empujándolo para luego, con el mismo pie, apoyarse y presionar sobre su humanidad.



Sobre los operarios del Samec, en la acusación se sostiene que del análisis del material aportado por el Sistema de Emergencias 911, se puede observar que el día del hecho se da inicio al incidente a las 6.50, por personal de demanda ciudadana, que dan aviso a las instituciones que deben intervenir.



Luego se pudo determinar que el personal policial tomó contacto con la víctima a las 7.35 y se solicitó móvil del Samec, reiterando dicho pedido a las 7.41 y a las 7.49, sin obtener respuestas de la unidad sanitaria, que recién arribó al lugar a las 8.13.



La fiscal consideró que, desde el inicio del incidente no se observó designación de ambulancia hasta horas 8.02 y que en el sistema no se registran constancias sobre el motivo de la demora de la unidad de Samec, como tampoco designaciones de otras unidades sanitarias por los operarios intervinientes.



Por esta demora, la víctima no recibió la atención necesaria para su supervivencia, evidenciándose negligencia por parte de los imputados, que cometieron descuido u omisión de las diligencias debidas e impuestas por la prudencia, cuya observancia y previsión, hubieran prevenido el resultado.



Salinas Odorisio explicó que el pedido de detención y el mantenimiento de la detención para los cuatro operarios del Samec se fundamentan en la necesidad de evitar el entorpecimiento de la investigación, ya que hubo reticencia a la entrega de información requerida desde comienzos de las tareas investigativas.



Mientras que los efectivos policiales se abstuvieron de declarar en la audiencia de imputación, y manifestaron que lo harán por escrito, al tiempo que los trabajadores del Samec dieron su versión de lo sucedido.

Manifestaciones y reclamos

Ayer, los familiares del joven peluquero se manifestaron por las calles del centro de la ciudad de Salta para pedir justicia y el esclarecimiento de su muerte.



Hoy, personal del Samec se manifestó cerca del edificio donde funciona ese servicio para pedir la liberación de sus compañeros de trabajo, y el ministro de Salud Pública de la provincia, Juan José Esteban, se presentó en el lugar y conversó con los trabajadores, a quienes les adelantó que hablará con los fiscales intervinientes para tomar conocimiento de la causa de detención.



Por su parte, el fiscal penal Gabriel González inició una investigación por el uso y la disposición de ambulancias del Samec en la protesta de los trabajadores de ese servicio.