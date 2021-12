Fabián Gianola no declarará: afirmó que es "víctima de extorsión"

Gianola fue citado a prestar declaración indagatoria bajo la acusación de haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal, informaron fuentes judiciales. En este contexto, afirmó que "es víctima de extorsión".

La convocatoria fue dispuesta por la jueza criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien lo citó para este viernes a una audiencia que se debe desarrollar por Zoom, según un pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta.

"No voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que va a resolver, creemos nosotros, las causas".

Además, Gianola hizo una llamativa aclaración: “Quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas”, destacó. “Esto no creo que haya ocurrido nunca”.

En tanto, también explicó que no pedirá perdón. "Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", concluyó.

¿En problemas?

La abogada de una de las víctimas del presunto abuso sexual cometido por el actor Fabián Gianola pidió hoy la detención del actor al juzgado que lleva la investigación, ante la sospecha de una posible fuga.



María Laura Berodia, representante legal de una de las presuntas víctimas que solicitó no ser mencionada, presentó esta mañana en el juzgado Criminal y Correccional 49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano, el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de seis años como mínimo según la escala penal.

El pedido fue apoyado por el abogado de la otra querella del expediente, Gustavo D’Elía, que en declaraciones a un canal de noticias recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.