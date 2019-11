The Mandalorian: ¿pudo Disney+ llevar la magia de Star Wars a la TV?

Una de las tareas más pesadas que Disney+ tenía en su lanzamiento era llevar por primera vez a la pantalla chica al universo Star Wars en una serie live action (con actores de carne y hueso). The Mandalorian era el proyecto más esperado del nuevo servicio de streaming, y tuvo un comienzo levemente decepcionante, pero también demostró tener mucho futuro.

La serie de acción que produce y escribe el actor Jon Favreau cuenta la historia de un mandaloriano, una raza misteriosa que se dedica principalmente a prestar sus servicios como mercenarios o cazarrecompensas. Si bien el nombre puede no sonar familiar, las películas de Star Wars ya nos habían mostrado a un mandaloriano ilustre: el cazarrecompensas Boba Fett.

El personaje principal, por ahora sin nombre, no es Boba Fett (aunque los más atentos pueden ver a alguien que se parece mucho al hombre que capturó a Han Solo pasar por el fondo como si nada en el capítulo estreno). Sin adentrarse en el terreno de los spoilers, el mandaloriano parece estar buscando dinero para completar su armadura, aunque en realidad hay pocas pistas sobre lo que realmente está pasando.

Ese fue el principal problema del primer capítulo: prácticamente no había historia de fondo. Vemos como el cazarrecompensas atrapa a un hombre, recibe otra misión, y mientras la está cumpliendo el capítulo termina. Con un giro sorpresivo, eso sí. El único trasfondo del personaje que conocemos se muestra mientras están forjando una pieza de armadura, en una escena más bien olvidable y forzada.

De todas maneras, Jon Favreau -cuyo mayor éxito es haber dirigido las entregas 1 y 2 de la saga Iron Man- consigue mostrar que es posible llevar a la TV el universo Star Wars. Hace no muchos años hubiera parecido imposible conseguir los recursos necesarios para llevar adelante esa epopeya, pero la realidad demostró que The Mandalorian no tiene nada que envidiar a las películas. También dejó claro que el ambiente que se busca es el del spaghetti western, las películas italianas de cowboys de los 60 y 70 que mostraban escenarios polvorientos y hombres rudos de pocas palabras.

El reparto está liderado por el chileno Pedro Pascal como El Mandaloriano. Su personaje, fiel al estilo de los westerns, habla bastante poco. Sí tiene una labor física importante, pero el actor ya hizo las suficientes películas de acción como para esta cómodo en ese aspecto. Otro nombre de peso es Taika Waititi. Más conocido por su participación en el universo Marvel, como director y actor, el neozelandés le da vida al androide IG-11, una especie de acompañamiento cómico al personaje principal.

El androide IG 11

En el primer capítulo también se ve que no van a escatimar recursos en los personajes secundarios, ya que se ven apariciones de nombres como Carl Weathers y Werner Herzog. Los más nerds también reconocerán a algunos famosos ultra fanáticos entre los invitados, como el comediante Brian Posehn.

The Mandalorian será indefectiblemente un éxito, pero por el momento se mantiene en una zona muy segura, muy, muy, muy alejada de cualquier riesgo. El servicio de Disney+ todavía no llega a la Argentina, por lo que hay que esperar para ver -de manera legal- la nueva serie de Star Wars. Lo más probable es que pase lo que está pasando en el resto del mundo, y The Mandalorian siga siendo uno de los programas más pirateados del año.