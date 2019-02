¡Qué te hicieron, Tomba!

Una dura derrota. Así fue la caída ante Vélez en el Malvinas Argentinas. Un golpe fuerte al corazón de los hinchas del Tomba que esperaban otra respuesta, otra actitud para cambiar el rumbo de este impensado presente.

Desde que arrancó el año solo pudo ganar una sola vez, ante Atlético Tucumán. El resto fue un calvario.

La era Diego Dabove dejó una marca tan imborrable que hoy duele ver a este Tomba perdido hasta en su propio terreno. Sin ideas, sin claridad, sin nada. Duele de verdad.

Todos los blancos apuntan al entrenador Marcelo Gómez, quién tiene las horas contadas al frente del bodeguero. De 18 puntos solo obtuvo 3 y está lejos de zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2020. Además, Gómez en conferencia de prensa tras la derrota ante el Fortín, parecía resistirse con soberbia a lo inevitable.

“No tengo dudas que los jugadores respondieron y que jugando con esta actitud positiva y también desde lo futbolístico, el próximo partido lo vamos a ganar”, fue una de las frases que nadie terminó de entender.

De todo a nada ¿Quién es el máximo responsable?

Se pedían refuerzos de jerarquía para afrontar una temporada de cuatro competencias para Godoy Cruz (Superliga,Copa Libertadores,Copa Argentinay Copa de la Superliga) y sin embargo esto no pasó. Las seis nuevas caras que llegaron al Expreso superan apenas los 20 años. Sumando además que la propia llegada de Gómez no convenció a todos y hoy demuestra que no está a la altura de lo que exige un equipo de Primera División.

Te lastimaron Tomba. Las decisiones que se tomaron no fueron las mejores y te destrozaron. Te podes recuperar, espero que puedan y quieran hacerlo.