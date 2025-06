Nathy Peluso posó con bikini en Instagram y derritió los corazones de sus seguidores

En la fotografía, Nathy Peluso luce un bikini de color blanco con estampado y un pantalón blanco tiro bajo. Ambas prendas dejan a la vista el abdomen plano y tonificado de la artista, el cual ha conseguido con intensas rutinas en el gimnasio y una alimentación saludable. Aunque en varias ocasiones, la artista ha explicado que no ha abandonado la comida "chatarra".

La publicación de Instagram no tardó en recibir likes y comentarios. En pocas horas, las fotografías acumularon más de 80 mil likes y cientos de comentarios como “Swag absoluto”, “Diosa, estaremos a la espera de tu llegada nuevamente a Chile, te amamos”, y otros con muchos emojis de corazones.

nathy peluso, instagram.jpg Narhy Peluso está recorriendo el mundo con su GRASA tour. Instagram @nathypeluso

La letra de la canción tiene frases desgarradoras como “Ya lloré, pero hoy es suficiente” o “Es hora de marchar y no me quiero ir. Estamos atrapados sin poder salir. Presiento que dentro de poco acabará. Pero de eso ya hablaremos en otra oportunidad”. Con estas palabras, la canción logra retratar a dos personas que no quieren separarse aunque saben que tienen que hacerlo.