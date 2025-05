Con 30 años, Nathy Peluso se muestra en bikini al compás de la música

Con su GRASA Tour, Nathy Peluso está sorprendiendo a todos. Ella es conocida por hipnotizar con su belleza y talento. Esto mismo sucedió con una publicación en su cuenta personal de TikTok (@nathypeluso) en la que se mostró con poca ropa y bailando al ritmo de una canción provocadora.

Nathy Peluso lució un bikini que dejó a la vista su abdomen plano y tonificado. Además, llevó un pantalón tiro bajo que exhibió su cintura, el cual combina con una campera y una gorra. El video de TikTok fue compartido con la descripción “En el choli gozando” y de fondo sonaba “Pour it up” de Rihanna.

No te pierdas el video de Nathy Peluso

El video deja expuesto que Nathy Peluso atraviesa su mejor momento y está más bella que nunca. En varias ocasiones, Nathy ha dejado en claro que adora disfrutar de los pequeños placeres como salir a comer, pero también cuida de su salud con intensas rutinas de ejercicio y platillos saludables.

Hace poco tiempo, Nathy se expresó sobre su salud y nombre de su disco: “Yo soy una hedonista, así que ese miedo a comer no va conmigo, la verdad. El término grasa tiene muchas ópticas. En la música, tocar “con grasa” es tocar con groove. El título no está tan orientado hacia la comida aunque al mismo tiempo, también lo está, porque siempre va implícita en mi filosofía: soy una disfrutona y me gustan los placeres”.

Nathy Peluso fue nominada para el Premio Grammy Latino a la Grabación del Año. Foto: Archivo.

El video fue bien recibido en TikTok ya que acumuló mas de 9 mil likes y cientos de comentarios que expresaban “tu bronceado y estilazo es todo lo que quiero en esta vida”,”qué hermosa, Nat”, “Nat escuchando a RiRi me hace el día”, “Nathy es una gran belleza”, “Necesito un concierto tuyo en PR (Puerto Rico)”, y más.