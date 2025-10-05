Sueños: el significado oculto de soñar con lagartijas

Los sueños traen un mensaje para que las personas interprete el significado. Son manifestaciones del subconsciente.

Los sueños con animales tienen información valiosa sobre la personalidad del soñador, según señalan los expertos. Se trata de manifestaciones del subconsciente que envía un mensaje y hay que interpretar ese significado. El sueño con lagartijas simboliza el carácter racional.

Interpretación de los sueños Una de las razones de la aparición de este reptil en el sueño es que sea una advertencia de que tal vez la persona es muy racional y tiene los pies sobre la tierra en exceso, por eso deberían poner un poco de espontaneidad a la vida.

También hay otra interpretación que es más negativa y es que la lagartija aparece en los sueños de quienes se han quedado sin ilusiones en la vida y que de alguna manera se siente vacía. Es un sueño frecuente en momentos próximos a la depresión.

También se refiere a que el soñador tiene capacidad de adaptación en referencia a la habilidad de estos animales para sobrevivir en un entorno hostil. Este sueño puede ser una señal de que han encontrado la fuerza psicológica que necesitan para enfrentar cualquier situación.