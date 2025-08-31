Rescata tus plantas con este abono casero y económico

Conecta con las plantas y dedícales un tiempo de cuidado consciente con esta receta casera y económica.

Las plantas necesitan cuidados constantes y responden con belleza y mucho verde cuando reciben lo adecuado. Sin embargo, en ocasiones, el riego no basta y las hojas comienzan a marchitarse. Ese momento suele generar frustración, pero con ingredientes simples de la cocina es posible hacer un abono, un revitalizador natural, que funciona como un impulso de vida.

Un abono natural para las plantas Este preparado se realiza con maicena, anís estrellado o verde y clavo de olor. La combinación no es casualidad, ya que cada elemento aporta nutrientes esenciales como potasio, calcio, hierro y vitaminas. Esa mezcla ofrece la fuerza que las raíces necesitan para sostener la planta y mejorar su resistencia frente a plagas o debilitamiento.

jardin1.jpg regar plantas shutterstock

La receta El procedimiento es sencillo y rápido. Se coloca medio litro de agua mineral en un cazo y se añade la maicena junto con quince a veinte gramos de anís y dos cucharadas soperas de clavo de olor. Todo se hierve durante quince minutos, tiempo suficiente para que los compuestos pasen al líquido y generen un caldo lleno de beneficios.