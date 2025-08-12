Quién es la rapera que debutó en OF y ganó un millón de dólares en tres horas

Lil Tay parece dominar las reglas como pocos en el mundo digital. Con un pasado marcado por el exceso y la provocación.

Hay una generación digital que sabe las reglas y las explota a su antojo. Lil Tay, la polémica rapera que saltó a la fama siendo una niña, reapareció. El día que cumplió 18 años, lanzó su cuenta en OnlyFans y, según sus propias palabras, recaudó un millón de dólares en apenas tres horas.

La rapera que ya no es una niña Conocida por su estilo desafiante y su imagen de lujo, Lil Tay no es ajena a la controversia. Desde los nueve años, sus videos virales en Instagram y YouTube la mostraban rapeando, insultando y presumiendo autos caros y fajos de billetes, generando tanto admiración como rechazo. Su personalidad explosiva y su habilidad para mantenerse en el centro de la conversación la hicieron colaborar con figuras como Diplo y Jake Paul.

rapera Sin embargo, su carrera sufrió un corte abrupto en 2018. La joven desapareció de las redes sociales por una disputa de custodia que, según ella, le impidió seguir con su actividad. Durante cinco años, su nombre quedó en pausa, aunque su figura nunca fue olvidada por sus seguidores más fieles.