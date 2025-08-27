Qué revela la psicología cuando acariciás un perro en la calle: empatía, estrés y vínculos espontáneos

Acariciar un perro en la calle puede parecer un gesto completamente normal, pero según la psicología , este vínculo puede significar algo más profundo. Si sos de esas personas a las que los amigos de cuatro patas se acercan con naturalidad, esta investigación te va a interesar.

Según un estudio conjunto de las universidades de Florida, Carroll y Marquette, acariciar un perro , propio o desconocido, genera una liberación inmediata de oxitocina, la hormona vinculada a la calma, la confianza y el bienestar. Además, disminuye el cortisol, asociado al estrés, y puede regular la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Acariciar un perro en la calle es una forma de conexión emocional que puede aliviar el estrés y fortalecer la empatía. Foto: Archivo

El estudio también indica que las personas que comparten un vínculo estrecho con sus mascotas suelen tener rasgos comunes como empatía, paciencia y facilidad para construir vínculos afectivos sólidos. Tener una mascota no solo mejora la salud emocional, sino que también ayuda a conocerse mejor en la convivencia diaria.

Incluso el simple acto de acariciar un perro en la vía pública puede actuar como una “válvula de escape emocional” en medio de la rutina urbana. En contextos de ansiedad o soledad, el contacto con un animal ofrece una sensación de refugio afectivo, sin necesidad de palabras.

Si tenés un perro y lo sacás a pasear, seguramente notaste que estos animales funcionan como catalizadores sociales. Esto significa que facilitan microinteracciones con otras personas: desde una sonrisa compartida hasta una charla breve entre desconocidos. En un mundo cada vez más virtualizado, las mascotas nos conectan con lo más humano.

Mira todos los beneficios de acariciar a un perro

Qué dice la inteligencia artificial

La tecnología también coincide en que este gesto es un indicador de empatía y paciencia. Modelos de inteligencia artificial que analizan patrones de comportamiento urbano señalan que acariciar perros en espacios públicos suele correlacionarse con perfiles psicológicos abiertos, tolerantes y emocionalmente disponibles.

Este tipo de gestos espontáneos actúan como puentes sociales: eliminan barreras, generan vínculos breves pero significativos y fomentan la conexión interpersonal en entornos cada vez más acelerados.