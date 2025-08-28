Qué plantas tener en casa si quieres suerte, abundancia y un aire más limpio

Las plantas transmiten energía y también atraen fortuna y bienestar. Tenerlas en casa conecta con símbolos que durante siglos han estado asociados a la prosperidad y la buena suerte.

El crisantemo es una de esas flores que representan felicidad y longevidad. En la tradición china, se vincula con la abundancia y se cree que favorece el bienestar económico de la familia. Colocar un ramo en un lugar visible del hogar no solo ilumina el ambiente, también se asocia con un futuro lleno de armonía y prosperidad.

El bambú de la suerte es otra planta muy popular. Se dice que, ubicado en el sector este de la casa, favorece la llegada de energía positiva y buena fortuna. Sus tallos verdes y elegantes transmiten equilibrio y resistencia, lo que lo convierte en un símbolo de crecimiento constante. Tenerlo cerca genera una sensación de calma y esperanza en los nuevos comienzos.

Las orquídeas son admiradas en todo el mundo por su belleza única. Pero más allá de su aspecto, se consideran un símbolo de amor, fertilidad y buena suerte. En varias culturas se cree que ayudan a atraer fortuna y, además, contribuyen a mejorar la calidad del aire. Así, combinan elegancia y beneficio en un mismo rincón de la casa.

Las orquídeas crecerán fuertes y sanas con este abono casero Foto: SHUTTERSTOCK

La planta de jade, con sus hojas carnosas y brillantes, se ha vuelto un emblema de riqueza en la cultura china. Colocarla en la entrada del hogar se interpreta como una invitación directa a la prosperidad. Su presencia da la sensación de frescura y estabilidad, y se cree que funciona como un amuleto natural contra las dificultades económicas.

La planta de jade Foto: Fuente: Shutterstock

El eucalipto, conocido por su frescura, no se queda atrás en esta lista. Sus hojas desprenden un aroma que purifica el aire y al mismo tiempo se asocia con la limpieza energética. Tener una rama de eucalipto en un florero o una maceta no solo renueva el ambiente, también refuerza la idea de protección contra las malas vibras.