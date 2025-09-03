¿Qué hizo Silvina Luna con la cadena que le regaló Diego Maradona?

En LAM, la panelista dijo: "La hace quedar como un gato, porque él habla de un reloj y una cadena, de la manera en que ella murió… Gustavo Conti y Ximena Capristo, que se re contra calentó, lo niegan rotundamente. En realidad es verdad que él estaba como enloquecido con ella y la ‘perseguía’, pero Silvina nunca accedió".

"La cadena que menciona Ventura se la regaló en una fiesta, en un verano, en la temporada, estaba Ximena en Buenos Aires y Conti en Carlos Paz, o no sé si es al revés, fue en una fiesta que apareció Maradona, el ‘gustaba’ de Silvina y venía como buscándola", agregó.

Diego Maradona Diego Maradona le regaló una cadena a Silvina Luna LA NACIÓN