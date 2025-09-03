Qué hizo Silvina Luna con la cadena que le regaló Diego Maradona
Tras los dichos de Luis Ventura, Yanina Latorre contó detalles de lo que pasó entre Diego Maradona y Silvina Luna.
Luis Ventura recordó a Silvina Luna a dos años de su muerte y generó un gran escándalo. Es que el conductor de Secretos verdaderos señaló que la actriz tuvo un romance con Diego Maradona y los cercanos a ella lo desmienten. Muchos hablaron sobre el tema y Yanina Latorre contó detalles.
En LAM, la panelista dijo: "La hace quedar como un gato, porque él habla de un reloj y una cadena, de la manera en que ella murió… Gustavo Conti y Ximena Capristo, que se re contra calentó, lo niegan rotundamente. En realidad es verdad que él estaba como enloquecido con ella y la ‘perseguía’, pero Silvina nunca accedió".
Te Podría Interesar
"La cadena que menciona Ventura se la regaló en una fiesta, en un verano, en la temporada, estaba Ximena en Buenos Aires y Conti en Carlos Paz, o no sé si es al revés, fue en una fiesta que apareció Maradona, el ‘gustaba’ de Silvina y venía como buscándola", agregó.
¿Qué hizo Silvina Luna con la cadena que le regaló Diego Maradona?
"Gustavo cuenta que le regaló la cadena, que él estaba. De hecho ella después la vendió y con eso terminó de pagar su casa, pero dicen que nunca pasó nada entre ellos. No digo que Ventura invente, pero por ahí tiene mala data o, a veces, estos rumores llegan. Pero creo que no es el momento, porque primero, homenajear a una persona tan querida como Silvina a dos años de su muerte y venir a contar esto", sumó Latorre.