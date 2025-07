Por qué septiembre es un mes clave para Telefe

También hicieron referencia a la programación y Rodrigo Lussich indicó: "La cuestión del rating de ‘La Peña de Morfi’, si bien no es malo, hay un tema que puedan caerse anunciantes por los conflictos judiciales de alguno de sus conductores. El programa está cumpliendo diez años y hay quienes creen que es el momento de cerrar un ciclo".

Por su parte, Marcela Tauro aportó: "Telefe ya estaría vendido, ya pusieron la firma y me dijeron que ‘La Peña…’ no seguiría. Y que en septiembre harían la nueva inauguración. Me contaron también que compraron ‘Sorpresa y media'".