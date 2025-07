Por qué la hija de Ricardo Arjona podría ser la próxima Mujer Maravilla

El director de DC Studios mencionó que Adria sería una gran opción para interpretar a Diana Prince. Aunque no confirmó ninguna negociación, esas palabras fueron suficientes para que los seguidores de los cómics comenzaran a imaginarla con la tiara y el lazo dorado. La idea se expandió con rapidez.

Algunos notaron que el director empezó a seguirla en redes sociales. Ante la ola de especulaciones, él aclaró que no era nada nuevo. Según sus palabras, ya la seguía desde hacía años y no había ningún motivo oculto detrás de eso. Sin embargo, la curiosidad del público no se detuvo.