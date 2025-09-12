Por qué colgar bolsas con agua en el jardín: el truco que espanta moscas

Las bolsas colgadas en el jardín no son decoración: cumplen una función clave para mantenerlo libre de insectos.

En el jardín y quinchos de todo el país, cada vez más personas cuelgan bolsas transparentes llenas de agua. Aunque a simple vista puede parecer una costumbre sin sentido, este truco tiene el objetivo de espantar moscas y otros insectos. La técnica se transmite como un secreto de generaciones y se volvió viral en redes por su efectividad.

El método consiste en llenar una bolsa plástica con agua, y en algunos casos agregar monedas, y colgarla cerca de zonas donde se concentran insectos, como parrillas, mesas o plantas aromáticas. ¿Por qué funciona? El reflejo de la luz sobre el agua y las monedas genera destellos que desorientan a las moscas, haciéndoles creer que hay obstáculos o amenazas cerca.

moscas insectos (2).JPG Las bolsas con agua generan reflejos que desorientan a las moscas: un truco casero que se transmite de generación en generación. Maximiliano Ríos/MDZ

Cómo aplicarlo en tu jardín paso a paso Para probarlo, solo necesitás una bolsa transparente, agua limpia y una cuerda para colgarla. Se recomienda ubicarla a la altura de la cabeza, en zonas de tránsito frecuente o cerca de accesos. El movimiento del agua y los reflejos metálicos potencian el efecto, sobre todo en días soleados.

Aunque no hay estudios científicos concluyentes que respalden su eficacia, muchas familias aseguran que la cantidad de moscas disminuye notablemente al aplicar este método. Además, es una alternativa ecológica y económica frente a los aerosoles o dispositivos eléctricos.