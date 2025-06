Piscis, cuidado con estos signos del Zodiaco: conflictos, choques y emociones cruzadas

Si naciste bajo el signo de Piscis , ya sabes que la emoción guía muchas de tus decisiones. Eres de los que sienten profundo, sueña despierto y te dejas llevar. Pero no todos entienden tu forma de vivir. Hay signos del Zodiaco con los que el choque es tan fuerte y los conflictos , que mejor mantener distancia.

Piscis es un soñador

Con Virgo la cosa no fluye. Eres puro sentimiento, intuición y caos dulce. Virgo es orden, detalle y crítica constante. Sientes que te quiere corregir todo el tiempo, que no te deja respirar. Para él, pareces distraído o volado. Es como mezclar agua con vinagre: no termina bien.