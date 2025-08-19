Oro puro para el jardín: cómo hacer que tu limonero crezca con más fuerza

La poda de los árboles del jardín en esta época del año puede ser el punto de inflexión para que tu limonero crezca como nunca antes.

Aplica la ténica del topping en el jardín para que el limonero crezca con fuerza en primavera. Foto: Shutterstock

Para tener un limonero en el jardín es fundamental la paciencia. Este árbol cítrico, aunque no requiere de grandes cuidados diarios, tarda entre tres y seis años en comenzar a dar sus primeros frutos. Mientras tanto, se puede disfrutar de su sombra, de su perfume y de su presencia ornamental en cualquier espacio verde.

Cuando llega el momento de la producción, es clave aplicar algunos cuidados para que los limones crezcan sanos y fuertes. Entre ellos, la poda ocupa un lugar esencial. Podar no solo mejora la salud del árbol, sino que también favorece el desarrollo de ramas más firmes y la obtención de frutos de mayor calidad.

La técnica de topping para controlar el crecimiento del limonero Una de las técnicas más utilizadas en limoneros es el topping. Consiste en cortar la parte superior del tronco o de las ramas principales cuando alcanzan una altura excesiva. De esta manera se limita el crecimiento vertical y se estimula la ramificación lateral, lo que genera una copa más equilibrada y fácil de manejar. Entre sus beneficios se encuentra el fortalecimiento de las ramas, que ganan en grosor y resistencia.

Para realizar esta poda, los especialistas recomiendan hacerlo a finales del invierno o principios de la primavera, momento en que el árbol se encuentra en reposo vegetativo y puede recuperarse con rapidez. En contraposición, la poda otoñal resulta más riesgosa porque puede debilitar al limonero a largo plazo.