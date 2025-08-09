No es el asado: la inteligencia artificial revela cuál es la comida típica de Argentina

Despertando controversias, la inteligencia artificial no optó por el asado y eligió otro plato como la comida típica argentina.

En el imaginario popular, el asado es sinónimo de Argentina. Sin embargo, la inteligencia artificial sorprendió con su respuesta al señalar otra comida como la más típica del país.

Según la IA, el plato que representa al país más que la carne a la parrilla son las empanadas. La elección de esta herramienta se basa en que "es reconocido a nivel internacional como un ícono argentino, tanto por su historia como por su presencia en la mesa de distintas regiones, cada una con su versión particular".

Asado.jpg La inteligencia artificial causó controversias con su elección. MDZ Empanadas: tradición y diversidad en un solo bocado Por supuesto, la respuesta despertó críticas y opiniones que defienden al asado como el plato más icónico. Sin embargo, la inteligencia artificial destaca de las empanadas su versatilidad: pueden encontrarse con rellenos de carne cortada a cuchillo, pollo, humita o incluso versiones vegetarianas. Además, su preparación varía según la provincia, desde las salteñas jugosas con papa hasta las cordobesas, que suelen ser más dulces.

En este sentido, de acuerdo con la inteligencia artificial, las empanadas son un signo de tradición y diversidad culinaria argentina. Su elaboración casera, la venta en panaderías y su presencia en celebraciones las han convertido en una constante en la vida cotidiana del país.