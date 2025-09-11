Netflix: la pésima noticia que recibieron los fanáticos de Merlina sobre la tercera temporada
Aunque Netflix renovó Merlina, la nueva entrega no llegará pronto: qué se sabe del rodaje y por qué se demora.
La tercera temporada de Merlina fue confirmada por Netflix, pero no llegará pronto. A pesar del entusiasmo de los fanáticos tras el final de la segunda parte, la plataforma anunció que el estreno se postergará hasta fines de 2027, lo que generó decepción y debate en redes.
El rodaje está previsto para comenzar recién en abril o mayo de 2026, debido a la complejidad técnica de la producción, que incluye efectos visuales, ambientaciones góticas y un elenco internacional. Esta demora rompe con el ritmo de las temporadas anteriores y deja a los seguidores con más preguntas que respuestas.
Qué se sabe hasta ahora de la tercera temporada
La historia continuará con la búsqueda de Enid, que se transformó en loba alfa y desapareció en el bosque, y con la revelación de que la tía Ophelia está viva y encerrada en la cripta de la abuela Hester. Además, se espera que más miembros de la familia Addams tengan protagonismo, incluyendo al tío Lucas, que parte junto a Merlina en una nueva misión.
Los creadores Alfred Gough y Miles Millar aseguraron que quieren hacer “la mejor temporada posible” y que planean seguir desarrollando el universo Addams por varias entregas más. Incluso se rumorea un spin-off centrado en el tío Lucas, aunque aún no hay confirmación oficial.