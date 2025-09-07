Netflix: la película pochoclera de Cameron Diaz que involucra espías y muchas escenas de acción

La plataforma de Netflix le dio la bienvenida a esta estrella de Hollywood con una historia perfecta para ver el fin de semana.

Netflix te acerca una película para esos días en los que quieres disfrutar de una historia sin muchas vueltas y que te mantenga entretenido. De vuelta a la acción nos muestra a una Cameron Diaz renovada junto a Jamie Foxx (They Cloned Tyrone, Day Shift) en una aventura llena de acción.

La sinopsis de la película dice: “Años después de abandonar la vida en la CIA para formar una familia, Emily (Cameron Diaz) y Matt (Jamie Foxx) deben volver al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto”. Algunos aseguran que esta producción se conecta con la vida personal de la actriz ya que ella también estuvo alejada del mundo del espectáculo durante algunos años, pero es solo una pura coincidencia.

netflix, foxx, cameron diaz La película de Netflix de 1 hora y 54 minutos que marca el regreso de Cameron Diaz. Archivo.

El reparto de esta película es numeroso y cuenta con grandes estrellas pero también con algunas emergentes. Ya mencionamos a Foxx y Diaz, quienes se encuentran acompañados por Kyle Chandler (Friday Night Lights), Glenn Close (Fatal Attraction), Andrew Scott (All of Us Strangers), Jamie Demetriou (Barbie) y más.

La crítica no fue muy buena con esta película de Netflix. Los críticos aseguran que el guion es aburrido y cargado de escenas innecesarias que nunca dan la oportunidad a Foxx y Diaz de desplegarse completamente y en muy pocas ocasiones consiguen ser realmente graciosos. Otros la describieron como floja porque algunas escenas son imposibles.