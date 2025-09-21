Mica Viciconte y Flor Vigna en un duelo de boxeo que enciende viejas tensiones

Hace casi un año, cuando Flor Vigna se preparaba para esa primera pelea, fue la propia Mica Viciconte quien la entrenó.

Mica Viciconte desafía a Flor Vigna y ambas prometen un combate que sacudirá el cierre del año. El evento Párense de manos III, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez, tendrá lugar el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y reunirá a fanáticos ansiosos por ver esta disputa que se gestó durante años de chicanas y competencia.

Mica Viciconte y Flor Vigna al ring La organización anunció el duelo con un mensaje que encendió las redes: “Una rivalidad de años, hoy tiene fecha de caducidad. Dos capitanas, dos campeonas absolutas, se conocen mucho, se conocen bien, pero este 20 de diciembre, con un combate épico, pondrán fin a la pica que cargaron durante mucho tiempo”. La expectativa crece y el público ya imagina una noche vibrante.

mica

En sus historias de Instagram, Flor Vigna compartió su entusiasmo junto a la imagen oficial del evento y escribió: “Esto será épico”. La artista ya tiene experiencia en el ring: el año pasado se midió con la streamer Manuela QM en el estadio de Vélez Sarsfield y salió victoriosa, un antecedente que sus seguidores no olvidan y que alimenta la emoción.

Embed - Mica Viciconte Y Flor Vigna