Mad Max revive: la precuela que no será una película

El desierto vuelve a rugir, ahora en pantallas hogareñas, y el público espera con ansiedad el momento Mad Max.

La saga de Mad Max sorprende y se transforma mientras George Miller mantiene viva la chispa creativa que comenzó en 1979. El director australiano no abandona su visión posapocalíptica y ahora prepara una precuela distinta, tras la baja económica que sufrió Furiosa en la taquilla. Su universo sigue en marcha y adopta una ruta que nadie esperaba.

Mad Max vuelve de otra manera La película Furiosa apenas superó su presupuesto y dejó a Warner Bros. con dudas sobre la continuación de nuevas películas. Sin embargo, la historia llamada The Wasteland no quedó enterrada para siempre. Después de un tiempo de silencio, el proyecto regresa con una idea que busca mantener a los fanáticos atentos y abrir un nuevo capítulo para la franquicia.

En lugar de una gran producción para salas de cine, la precuela llegará como una serie en la plataforma HBO Max. Esta decisión apunta a ampliar el relato sin depender de una recaudación inmediata, ofreciendo más espacio para explorar el origen de personajes y rincones del árido mundo que Miller ha construido durante décadas.

Shaun Grant, guionista reconocido en Australia, se encargará de dar forma a esta nueva aventura televisiva. Miller seguirá de cerca cada detalle para asegurar que el espíritu de la saga conserve su intensidad. Esta colaboración promete acción, tensión y la atmósfera desolada que define a Mad Max, pero con un ritmo que solo una serie puede brindar.