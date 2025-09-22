Esta es la película japonesa que está arrasando en la taquilla de Estados Unidos

La animación japonesa sigue cautivando al público norteamericano. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle (Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita) se mantuvo como la película más vista del fin de semana en Estados Unidos , con ingresos de 17,3 millones de dólares.

Hasta el momento, la producción acumula 99 millones solo en ese país y un total de 555 millones de dólares a nivel global, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

En segundo lugar quedó Him, una cinta de terror ambientada en el mundo del deporte y dirigida por Justin Tipping, que debutó con 13,5 millones de dólares. El podio lo completó The Conjuring: Last Rites, que sumó 13 millones y ya lleva recaudados 151 millones en Estados Unidos y 399 millones en todo el mundo.

Más atrás se ubicó Downton Abbey: The Grand Finale, el cierre cinematográfico de la popular serie británica, con 6,3 millones que elevaron su total a 59,5 millones. El quinto lugar fue para The Long Walk (La larga marcha), una aventura juvenil distópica, que agregó 6,3 millones y alcanzó 25,5 millones desde su estreno .

Dónde verla en Argentina

En Argentina, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle puede verse en cines seleccionados de las principales cadenas como Hoyts, Cinemark y Showcase, con funciones subtituladas y dobladas. Además, tras su paso por la pantalla grande, la película estará disponible en Crunchyroll, la plataforma que distribuye de manera oficial los contenidos de la saga en la región.

De qué trata Demon Slayer

La franquicia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nació como un manga (comic japonés) y rápidamente se convirtió en un fenómeno global gracias a su adaptación al anime. La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que, tras el ataque de demonios a su familia, emprende un viaje para vengarlos y salvar a su hermana Nezuko, quien ha quedado convertida en demonio.

La película Infinity Castle adapta uno de los arcos más esperados de la saga, con batallas espectaculares y un nivel de animación que ha sido destacado tanto por la crítica como por los fanáticos. Este estreno no solo confirma la fuerza del anime en el mercado internacional, sino que además coloca a la industria japonesa como una competidora directa de las grandes producciones de Hollywood.