Los residuos perfectos para tus plantas sin gastar plata

Con estos residuos de cocina tendrás un jardín lleno de color y vida. Tus plantas estarán más sanas y sin gastar plata.

Estos residuos simples le darán vida a tus plantas. Las cáscaras de huevo fortalecen las raíces y dan a la tierra el calcio que las plantas necesitan para crecer con vigor. Basta con triturarlas y esparcirlas en la maceta o el jardín para que el suelo se nutra.

Otros residuos que necesitan tus plantas Las cáscaras de papa resultan ideales para un abono rápido. Solo hay que hervirlas, dejar enfriar el agua y regar con ese líquido cargado de nutrientes. Este sencillo paso enriquece la tierra y ayuda a que las hojas conserven un color intenso, aportando vitalidad visible en pocos días.

Shutterstock

La borra de café es un aliado que mejora el ph del suelo y agrega materia orgánica. Espolvorearla en la superficie o mezclarla con la tierra aporta energía extra a las raíces y fomenta un ambiente que favorece el crecimiento continuo. Además, su aroma ahuyenta a ciertos insectos que dañan las plantas.

La cáscara de plátano es un fertilizante natural lleno de potasio. Se puede dejar en agua durante dos días y usar ese líquido para regar. Este recurso fortalece las flores y estimula la aparición de brotes nuevos, creando un efecto de renovación que alegra cualquier espacio verde.