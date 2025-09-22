Gana músculo más fácil: por qué tomar creatina

Para quienes desean progresar en el entrenamiento y ganar músculo, la creatina es un recurso para prolongar la energía.

La creatina aumenta la masa muscular. Este compuesto, presente de manera natural en el cuerpo, impulsa la producción de adenosín trifosfato, el combustible que utilizan las células para contraerse y sostener el esfuerzo físico. Su aporte extra hace que cada sesión rinda mucho más sobre cada músculo.

El músculo crecerá El organismo no almacena grandes cantidades de ATP y se agota rápido cuando se exige al máximo. Con la ayuda de un suplemento de creatina, los niveles de este compuesto en el músculo se elevan entre un veinte y un cuarenta por ciento. Esa reserva adicional permite que los músculos trabajen por más tiempo sin caer en la fatiga habitual.

El alimento perfecto para fortalecer músculos Foto: Archivo El alimento perfecto para fortalecer músculos Foto: Archivo

Este aumento de energía no hace que los músculos crezcan de inmediato, pero sí favorece el camino para lograrlo. Al retrasar el cansancio, la persona puede levantar más peso, realizar más repeticiones y prolongar cada serie, lo que se traduce en un estímulo mayor para el desarrollo muscular. El resultado es un entrenamiento más efectivo y productivo.