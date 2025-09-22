Los minerales esenciales para que tu piel luzca más joven

No se trata de consumir grandes cantidades de comidas. Procura que no te falten estos minerales en tu día.

El cuerpo se renueva cuando recibe los minerales correctos. Y la piel se pone más firme y elástica. El zinc, el silicio y el cobre marcan una diferencia visible cuando se encuentran en la dieta diaria. Estos mantienen las células activas y con buena capacidad de regeneración. Su aporte constante da como resultado una piel más fresca y joven.

Los minerales que necesita tu piel El zinc produce colágeno, la proteína que sostiene la estructura de la piel. Alimentos como carnes magras, mariscos y semillas concentran este mineral que favorece la reparación de los tejidos y contribuye a mantener la elasticidad.

El silicio se encuentra en vegetales de hoja verde, cereales integrales y algunas frutas. Su presencia refuerza la formación de fibras de colágeno y elastina, lo que evita la sensación de piel apagada. Consumir ensaladas variadas, brócoli o espinaca.

