Los minerales esenciales para que tu piel luzca más joven
No se trata de consumir grandes cantidades de comidas. Procura que no te falten estos minerales en tu día.
El cuerpo se renueva cuando recibe los minerales correctos. Y la piel se pone más firme y elástica. El zinc, el silicio y el cobre marcan una diferencia visible cuando se encuentran en la dieta diaria. Estos mantienen las células activas y con buena capacidad de regeneración. Su aporte constante da como resultado una piel más fresca y joven.
Los minerales que necesita tu piel
El zinc produce colágeno, la proteína que sostiene la estructura de la piel. Alimentos como carnes magras, mariscos y semillas concentran este mineral que favorece la reparación de los tejidos y contribuye a mantener la elasticidad.
Te Podría Interesar
El silicio se encuentra en vegetales de hoja verde, cereales integrales y algunas frutas. Su presencia refuerza la formación de fibras de colágeno y elastina, lo que evita la sensación de piel apagada. Consumir ensaladas variadas, brócoli o espinaca.
El cobre interviene en enzimas que protegen frente al desgaste celular y promueven la regeneración. Se halla en nueces, almendras, mariscos y legumbres, por lo que una colación de frutos secos o un plato de legumbres varias veces por semana resulta una estrategia simple para mantener la piel firme.