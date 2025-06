Los mejores trucos de jardineria para salvar tus plantas de las heladas en invierno

En invierno , los amantes de la jardinería tienen un gran desafío y es poder rescatar las plantas de las heladas. Estas, especialmente las tropicales, no están acostumbradas al clima con días fríos por lo que debemos acentuar en algunos cuidados.

En el caso de que no podamos guardar las plantas en lugares más cálidos, es decir, que no estén en maceta y no podamos moverlas. Se recomienda crear mini invernaderos con elementos de casa. Por ejemplo, se puede usar botellas plásticas por la mitad y colocarla sobre la planta como si fuera una campana. Esto genera un microclima cálido que la protege del frío directo y de las heladas. Además, deja pasar la luz del sol sin sofocar la planta. Es un truco muy usado por jardineros y también en huertas caseras.