Limpieza: el trucazo casero para limpiar los puños que se ponen negros
Es posible realizar una limpieza de esas partes que se ensucian rápidamente. El alcohol es una de las claves.
Generalmente los puños y los cuellos de las camisas son las áreas donde más roces hay, por eso se van poniendo negros al acumular suciedad. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza para que vuelvan a estar blancos rápidamente.
Paso a paso para la limpieza
El método de limpieza concentra el poder del jabón directamente sobre la mancha antes del lavado. Se necesitará un barra de jabón que deberá ser envuelta firmemente en una media.
Te Podría Interesar
Una vez que está listo ese paso se rocía sobre los puños y cuellos un poco de alcohol isopropílico o un quitamanchas especializado. Luego se frota con el jabón envuelto en la media. Luego limpiar los restos con una toalla y secar con el secador.
Más trucos
Otra alternativa si la suciedad persiste es usar bicarbonato de sodio y vinagre. Para eso se crea una pasta espesa con esos dos ingredientes, se aplica sobre la zona afectada y se deja actuar media hora.
Por último, se puede probar la limpieza con gel de ducha o shampoo porque la suciedad del cuello tiene aceites corporales y residuos de productos para el cabello. Se aplica una pequeña cantidad, se deja reposar y se frota en forma circular. Enjuagar y llevar a la lavadora.